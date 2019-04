”Aurul lui Dragnea” a fost votat!

Stiri pe aceeasi tema

- Legea a trecut cu 165 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa consilierilor BNR care au criticat repatrierea aurului. Dragnea spune ca aceștia vorbesc prostii și ca nu e prima data cand lanseaza informații false. "Eu…

- "Noua ni se pare un demers hazardat, foarte periculos. O asemenea masura incalca si prevederile europene. Trebuie sa te consulti cu institutiile europene cand faci asemenea miscari importante. Este o suspiciune foarte mare care se abate asupra lui Liviu Dragnea si asupra celor din PSD, care oricum…

