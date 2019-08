Aurul, la cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza temerilor privind recesiunea Pretul aurului a atins marti dimineata cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale, transmit Reuters si site-ul cityam.com.



Pe piata spot, la ora 08:30 AM, uncia de aur inregistra un avans de 1,2%, la 1.523 dolari, dupa ce saptamana trecuta a depasit pragul psihologic de 1.500 dolari, pentru prima data din aprilie 2013. Pe piata din SUA, cotatiile futures la aur au atins… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul aurului a atins marti dimineata cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale. Pe piaţa spot, la ora 08:30 AM, uncia de aur înregistra…

- Pretul aurului a atins marti dimineata cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale. Pe piaţa spot, la ora 08:30 AM, uncia de aur înregistra…

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, transmite Reuters. Pe piaţa spot, la ora 04:39 GMT, o uncie de aur se situa la 1.500,20 dolari, după ce în cursul şedinţei…

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale, transmite…

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale, transmite…

- China se opune ferm deciziei SUA de a o eticheta ca manipulator valutar, se arata intr-un comunicat publicat marti de Banca Centrala a Chinei (PBOC), care da asigurari ca Beijingul nu a folosit si nu va utiliza yuanul pentru a atenua partial impactul tarifelor vamale anuntate de SUA, transmite Reuters.…

- Grupul farmaceutic american AbbVie a anuntat marti preluarea compatriotului Allergan, producatorul Botox, in cadrul unei tranzactii mixte, numerar si actiuni, cu o valoare de aproximativ 63 miliarde dolari, transmite Reuters. Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie…

- Banca Centrala Europeana (BCE) isi va relaxa si mai mult politica daca inflatia nu revine in apropiere de obiectivul tinta, a declarat marti presedintele BCE, Mario Draghi, care a alimentat astfel asteptarile privind noi masuri de stimulare monetara in zona euro in urmatoarele saptamani, transmite Reuters.…