Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Saveni recupereaza anii in care a lipsit de pe harta evenimentelor publice. Joi, 8 Martie 2018, copiii din cadrul Școlii Saveni au organizat, cu prilejul zilei de 8 Martie, un spectacol omagial de excepție. Mama e doar una Școala din Saveni iși propune sa reinvie tradițiile uitate ale comunitații.…

- Oamenii de stiinta avertizeaza ca ceva este in neregula cu planeta noastra. Mai exact, acestia sunt ingrijorati de o anumita zona in care campul magnetic este atat de slab incat este periculos pentru satelitii Terrei sa treaca prin el, pentru ca nivelul ridicat de radiatii cosmice din aceasta zona poate…

- MERCUR RETROGRAD. Motivul interesului este clar – acest fenomen este unul dintre puținele care afecteaza pe toata lumea destul de uniform și efectele sale sunt intotdeauna evidente. Odata ce incepeți sa acordați atenție modului cum se desfasoara evenimentele din viata noastra in aceste faze,…

- Fenomen rar pe cerul din Sankt Peterbursg, unde locuitorii orașului s-au bucurat de o priveliște rara. De altfel, surprinși de fenomen, oamenii au publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare cu razele multicolore. „Stalpi de lumina” au colorat cerul orașului Sankt Peterbursg. Așa este numit…

- Locuitorii din Sankt Petersburg au avut parte de o priveliste exceptionala cu raze de lumina multicolore ce au putut fi observate pe cer weekend-ul trecut. Localnicii au impartasit imaginile cu fenomenul denumit ''stilpii de lumina'' pe retelele sociale. Conform Moscow Times, stilpii de lumina apar…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Locuitorii orasului rusesc Sankt Petersburg au avut parte de o priveliste extrem de rara si in acelasi timp frumoasa. Weekend-ul trecut au putut fi observate pe cer o multime de raze de lumina multicolore. Localnicii au distribuit pe retelele sociale imagini cu fenomenul denumit ,,stalpi de lumina”.

- Aurora boreala a oferit, noaptea trecuta, un spectacol fascinant pe cerul din regiunea Manitoba din centrul Canadei. Fenomenul este unul neobișnuit deoarece se produce foarte rar si departe de poli.

- Spectacol pe cerul Chinei. Locuitorii din Harbin, in nord-estul țarii, au putut vedea un fenomen rar: imaginea a trei sori. Potrivit realitatea.net, nu era o imagine reala, ci o iluzie optica provocata de acumularea unor cristale de gheata in atmosfera. ...

- Spectacol incredibil pe cerul Thailandei, informeaza Romania TV. Totul are loc in timpul festivalului lanternelor, moment cand mii de oameni lanseaza pe cer lampioane aprinse. Imaginile sunt memorabile. Citeste si Ilinca Vandici, socata de prostitutie: "Ce voiai, cum iti doreai, nu mai conta..."

- Echipa nationala de baschet feminin a Romaniei a obtinut o victorie la scor, 80-59, in fata nationalei Finlandei, in a treilea meci al campaniei de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2019. Partida s-a jucat la Helsinki, iar tricolorele au condus pe toata durata partidei, acest lucru permitandu-i…

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede scrie evz.ro Potrivit cocoon.ro, unele filme…

- Un eveniment astronomic rar s-a produs in aceasta seara și deasupra Dejului, dupa ce a incantat privirile oamenilor din intreaga lume. Satelitul natural al Pamantului s-a aflat azi la cea mai mica distanta fata de Terra determinand aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna albastra sangerie”.

- Astazi, pe cer vor avea loc trei fenomene cosmice: apariția unei luni albastre, o elipsa de luna și perigeu lunar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sângerie'''. Evenimentul a mai avut ultima oara în anul 1866. Fenomenul de Luna Albastra se produce…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- In noaptea de 31 ianuarie vom fi martorii unui fenomen astronomic deosebit de rar care ultima data s-a petrecut cu aproximativ 150 de ani in urma. Este vorba de Super Luna Albastra Sangerie sau, cu alte cuvinte, o eclipsa totala de Super Luna Albastra. Fenomenul va fi vizibil din Asia, Australia, Pacific…

- Eclipsa de luna. Superluna Albastra Sangerie: Cand va avea loc si cum poate fi urmarit fenomenul astronomic rar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sangerie'''. Fenomenul de Luna Albastra se produce atunci cand au loc doua luni pline in aceeasi luna…

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna „albastra”. In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna…

- Pe 31 ianuarie pe cer vor avea loc trei fenomene cosmice: aparitia unei luni albastre, o elipsa de luna si perigeu lunar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite 39; 39;superluna albastra sangerie 39; 39; 39;. Evenimentul a mai avut loc anterior in anul 1866.Fenomenul de Luna Albastra se produce…

- Eclipsa de luna din 31 ianuarie este prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani. Fenomenul inedit se va produce cel mai probabil in 2028, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va…

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna albastra. In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna albastra…

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna "albastra". In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi "Super Luna…

- Vremea 24 ianuarie. Vremea se menține geroasa și in sudul Olteniei. La Craiova, maxima zilei va fi de -2 grade, iar minima va ajunge chiar și la 12 grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori toata ziua.

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Un tanar a fotografiat un obiect luminos pe cerul Focșaniului și ne-a trimis poza. El ne-a rugat sa-i pastram anonimatul și ii respectam, desigur, dorința. Iata mesajul cititorului nostru: „Buna seara! Astazi, in jurul orei 17:15, am observat deasupra unui bloc din spatele gradiniței 18 (langa…

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Prima zi din anul 2018 aduce un eveniment astrologic important: luna plina!Spectacol pe cer, in prima noapte din 2018! Va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Pamant ca niciodata, la o distanța de 356.565 km.

- In prima noapte din 2018 va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Terra ca niciodata, la o distanta de 356.565 km. Fenomenul se va inregistra in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la 4.24 (ora Romaniei). Este a doua Luna Plina, dintr-o serie succesiva de trei, prima […]

- Ganduri intr-o cupa de cer cu lumina... ganduri frumoase, prinzand luciri de stea... chiar aici, deasupra noastra... AȘA a fost asta-noapte la Sibiu: un cer stropit de artificii, un spectacol provocator pentru... gandurile de AN NOU și... pentru aparatele foto ale impatimiților, o feerie pentru ochii…

- Eclipsa totala de Soare din august 2017 a lasat urme in atmosfera superioara a planetei, asemanator modului in care o nava lasa urme atunci cand se misca prin apa. Fenomenul a fost teoretizat anterior, insa nu a fost niciodata detectat....

- Noaptea dintre ani nu va fi luminata doar de focurile de artificii din toata lumea. Prima noapte a lui 2018 va aduce o surpriza placuta pasionatilor de astronomie - o Super Luna spectaculoasa, cum se poate vedea doar o data pe an, informeaza CNN . Prima luna plina din ianuarie, denumita si Luna…

- Spectacol pe cer, in prima noapte din 2018! Va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Pamant ca niciodata, la o distanța de 356.565 km. Fenomenul se va inregistra in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la 4.24 (ora Romaniei).

- Lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- Sebeșenii care s-au trezit dis de dimineața au putut admira astazi, 28 decembrie 2017, un rasarit de Soare mai neobisnuit. Fenomenul spectaculos a durat aproximativ 7 minute. Acest fenomen se poate observa mai ales la rasaritul Soarelui sau la apus, atunci cand calea parcursa de razele de lumina prin…

- In ajun de Craciun, copiii din Vaslui au participat la un spectacol artistic in centrul orașului. Micuții au avut ocazia sa-l intalneasca pe Moș Craciun, care a imparțit peste 500 de pachete cu daruri. Primaria municipiului Vaslui l-a adus și in acest an pe cel mai așteptat mesager al dorințelor implinite.…

- "Ce poate rezolva Mos Craciun? Vrei sa stii tot? Pe Facebook, in Ajunul Craciunului, un interviu timid si emotionant...". Asa incepe clipul postat de Teo pe pagina ei de Instagram, scrie cancan.ro. In imagini, vedeta apare alaturi de fiica ei, Maia. Citeste si Teo Trandafir, in lacrimi dupa…

- Cand spunem Laponia, de obicei ne gandim la locuinta lui Mos Craciun, cu zapezi mari si reni. Insa, in realitate, acest tinut se confrunta cu efectele incalzirii globale. Rovaniemi, capitala administrativa a provinciei din nordul Finlandei, a reusit sa capitalizeze foarte bine reputatia regiunii…

- Monitorii de schi din Poiana Brasov au facut spectacol, la deschiderea oficiala a sezonului de schi. Sambata seara, intr-un peisaj hibernal, instructorii au coborat cu torțele aprinse, partia Bradul, sub privile a zeci de turiști entuziasmați. Alaturi de reprezentantii scolilor de schi din Poiana Brasov…

- Elevii claselor a II-a A si a IV-a A de la Școala Gimnaziala Mihail Armencea din Adjud, indrumați de profesoarele Irina Vasilache și Viorica Hingu, au prezentat sceneta „Iubim padurea” si au incantat audiența cu colinde precum „Poveste de Craciun”, „E din nou Craciun” si „Altfel de…

- Casa lui Mos Craciun se afla in Laponia, care se intinde pe suprafata a patru tari: Norvegia, Suedia, Finlanda si Rusia. Laponia este un loc plin de magie unde locuiește Moșul impreuna cu renii și spiridușii lui, un spațiu miraculos unde se infaptuiesc minuni și unde tot anul Moșul pregatește cadouri…

- Probabil ca multi dintre voi va intrebati cum de reuseste Mos Craciun sa livreze miliarde de cadouri la timp. Pentru a fi siguri ca batranelul cu barba alba si costum rosu va reusi sa livreze toate darurile la timp, o echipa de experti de la Lufthansa Systems a lucrat cu reprezentanti ai Centrului de…

- „Fenomenul“ SHOEBOX a poposit si in Scoala Gimnaziala Milcovul. Pentru inceput, elevii voluntari ai claselor a VI-a, a VII-a si a VIII-a s-au mobilizat si au donat 11 cutii la sediul de colectare Focsani Sud. Cei mici, dintr-a III-a, au urmat exemplul colegilor mai mari si au reusit sa pregateasca…

- Anul 2017 se apropie de final, iar weekendul care vine este fara indoiala cel mai așteptat sfarșit de saptamana din an. Moș Craciun va veni pe o vreme destul de buna cu maxime de 5 grade Celsius. Este posibil sa cada si cativa fulgi. Cel mai frig va fi la munte, unde minimele vor fi de -8 grade Celsius,…

- Ca in fiecare an, Mos Craciun vine incarcat de daruri, pentru cei mici, dar si pentru cei mari. Povestea spune ca, in Ajun, crestinii de pretutindeni anunta prin colinde si cantece Nasterea Domnului Iisus Hristos: „Astazi s-a nascut Hristos/ Mesia chip luminos/ Laudati si cantati/ Si va bucurati!” Nici…

- Cei care nu mai au rabdare pana in 25 decembrie il pot vedea pe Moș la „Craciunul din 21”, un eveniment care bucura și incalzește sufletele oamenilor in pragul Sarbatorilor de Iarna. Cadouri pentru cei mici, concerte și multa veselie ii așteapta pe cei care vor petrece in Piața Cetații din Alba Iulia. …

- Chiar daca au avut emotii, cum era si normal, prescolarii nu s-au lasat coplesiti de ele, depasindu-le si oferindu-le parintilor si publicului un spectacol de neuitat. Preșcolarii au fost rasplatiți pe masura muncii lor cu aplauze prelungite de la spectatori, cu mulțumiri de la doamnele educatoare…

- Spiridusii, craiesele zapezii, craciunitele sau regii sunt doar cateva dintre personajele interpretate de copii, astazi, pe scena Palatului Copiilor din Constanta. Cei mici s-au pregatit cateva saptamani ca sa-si invete fara greseala rolurile pentru serbarea de Craciun. Iar astazi, parintii si bunicii…

- In 2018 vor fi noi evenimente astronomice spectaculoase. O parte dintre ele vor fi vizibile si din Romania. Anul viitor, vor fi trei eclipse partiale de Soare si doua, totale, de Luna. Doar unul dintre aceste fenomene se va putea observa si de pe teritoriul tarii noastre. Cele mai importante fenomene…

- In ajunul sarbatorilor de iarna, elevii Liceului de Arte „Dinu Lipatti“ Pitesti, sub indrumarea profesoarei Camelia MARASOIU, va ofera un spectacol intitulat „Poveste de Craciun“, ce va avea loc la Filarmonica Pitesti, in data de 19 decembrie 2017, la ora 19.In desfasurarea acestui eveniment,…