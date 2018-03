Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol pe cerul Finlandei. Impresionanta Aurora Boreala a putut fi admirata noaptea trecuta, de locuitorii si turistii aflati in Rovaniemi, cunoscut drept orasul lui Mos Craciun. Nuante de roz si verde au luminat cerul spre bucuria fotografilor care au imortalizat momentul. Fenomenul…

- Comuna Saveni recupereaza anii in care a lipsit de pe harta evenimentelor publice. Joi, 8 Martie 2018, copiii din cadrul Școlii Saveni au organizat, cu prilejul zilei de 8 Martie, un spectacol omagial de excepție. Mama e doar una Școala din Saveni iși propune sa reinvie tradițiile uitate ale comunitații.…

- O uriasa furtuna solara se îndreapta spre planeta noastra, eveniment care este posibil sa afecteze satelitii din spatiu, sa ridice probleme energiei electrice, dar si sa ne arate o fabuloasa aurora boreala.

- Acuzatiile vizand Rusia reprezinta "alta campanie de informatii si politica bazata pe provocare", a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, citata de agentii ruse de presa. Zaharova a catalogat drept un "spectacol de circ in Parlamentul britanic" acuzatiile premierului…

- Pentru prima data, oamenii de știința au descoperit perovskitul de silicat de calciu (CaSiO3) pe suprafața Pamantului. Acesta poate fi al patrulea cel mai abundent mineral de pe Pamant, dar nu a fost vazut niciodata in natura. Asta pentru ca devine instabil la suprafața planetei.

- MERCUR RETROGRAD. Motivul interesului este clar – acest fenomen este unul dintre puținele care afecteaza pe toata lumea destul de uniform și efectele sale sunt intotdeauna evidente. Odata ce incepeți sa acordați atenție modului cum se desfasoara evenimentele din viata noastra in aceste faze,…

- Vine, vine primavara! Cel puțin asta se vede din temperaturile indicate pentru acest sfarșit de saptamana. Maxime de 14 grade Celsius se anunța in fiecare din cele trei zile de weekend, deci putem sa renunțam la gecile foarte groase, caciuli și manuși. Vineri, 9 martie Alba Iulia: minime de 2 grade…

- Austriacul Freud a explicat partea intunecata a psihicului uman, ramanand astfel in istoria culturii. Dar, in ascensiunea spre putere, naziștii nu știau decat ca e evreu. In noaptea vieneza, batranul...

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Locuitorii orasului rusesc Sankt Petersburg au avut parte de o priveliste extrem de rara si in acelasi timp frumoasa. Weekend-ul trecut au putut fi observate pe cer o multime de raze de lumina multicolore. Localnicii au distribuit pe retelele sociale imagini cu fenomenul denumit ,,stalpi de lumina”.

- Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, a caștigat astazi duelul cu Kasimpașa, din campionat. Victoria a adus zambetul pe buze suporterilor lui Kayseri, dar și modul inedit de a sarbatori al antrenorului roman.

- Aurora boreala a oferit, noaptea trecuta, un spectacol fascinant pe cerul din regiunea Manitoba din centrul Canadei. Fenomenul este unul neobișnuit deoarece se produce foarte rar si departe de poli.

- Satelitul spaniol Paz de observatie a Pamantului, proiectat in scopuri militare si civile, a fost lansat joi pe orbita de o racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, de la baza aeriana Vandenberg din California (SUA), relateaza joi EFE. Decolarea rachetei purtatoare a avut loc la 06:17 ora…

- Spectacol pe cerul Chinei. Locuitorii din Harbin, in nord-estul țarii, au putut vedea un fenomen rar: imaginea a trei sori. Potrivit realitatea.net, nu era o imagine reala, ci o iluzie optica provocata de acumularea unor cristale de gheata in atmosfera. ...

- Nationalele masculine de hochei pe gheata ale Canadei, Cehiei, sportivilor olimpici din Rusia (OAR) si Germaniei s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului olimpic de la PyeongChang, marea surpriza a sferturilor fiind victoria nemtilor in partida cu Suedia. Nationala frunzei de…

- TELEKOM LIVE VIDEO: ALL STAR GAME ONLINE STREAMING. Fanii, jucatorii si jurnalistii au selectioant participantii pentru ca apoi LeBron James si Stephen Curry, care au fost liderii voturilor venite din partea publicului, sa faca alegeri. Duminica spre luni, de la ora 3:00, Cosmin Petrescu, alaturi…

- Spectacol incredibil pe cerul Thailandei, informeaza Romania TV. Totul are loc in timpul festivalului lanternelor, moment cand mii de oameni lanseaza pe cer lampioane aprinse. Imaginile sunt memorabile. Citeste si Ilinca Vandici, socata de prostitutie: "Ce voiai, cum iti doreai, nu mai conta..."

- Echipa nationala de baschet feminin a Romaniei a obtinut o victorie la scor, 80-59, in fata nationalei Finlandei, in a treilea meci al campaniei de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2019. Partida s-a jucat la Helsinki, iar tricolorele au condus pe toata durata partidei, acest lucru permitandu-i…

- Patru solisti de talie internationala care si-au finalizat studiile la Cluj, iar acum canta pe mari scene ale lumii, fac parte din distributia celei dintai premiere din acest an a Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca, "Elixirul dragostei", de Gaetano Donizetti, care va avea loc sambata. Cei patru…

- Tot sarea este cea care va scapa definitiv de petele de rugina. In acest sens, puneți pe zonele patate o pasta pe care o obțineți amestecand sare și oțet alb. Lasați sa acționeze la soare, apoi spalați lucrurile și puneți sare in mașina de spalat. Daca aveți pete de sange pe haine, inmuiați…

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede scrie evz.ro Potrivit cocoon.ro, unele filme…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru prima decada a lunii februarie. In weekend, cerul va fi mai mult noros in jumatatea sudica a teritoriului unde aria ploilor se va extinde treptat. La munte vor fi precipitații mixte și condiții de polei. De Valentine's…

- Un eveniment astronomic rar s-a produs in aceasta seara și deasupra Dejului, dupa ce a incantat privirile oamenilor din intreaga lume. Satelitul natural al Pamantului s-a aflat azi la cea mai mica distanta fata de Terra determinand aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna albastra sangerie”.

- Intre orele 14 și 16, polițiști ai Secției nr. 3 Ploiești au executat o acțiune cu forțe marite in zona str. Gh. Gr. Cantacuzino și a pieței agro-alimentare „Aurora” Vest, in scopul prevenirii și combaterii comerțului stradal ilicit, a cerșetoriei și a consumului de bauturi alcoolice in locuri publice.…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE. In cazul in…

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie 2018, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna „albastra”. In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super…

- Finlandezii au început sa voteze duminica în primul tur al alegerilor prezidentiale care ar urma sa fie câstigat de liderul în exercitiu Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova,…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca pana la 11-12 grade in zona Timisoarei si chiar pana la 14-15 grade in sudul teritoriului. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul…

- Era o noapte liniștita de toamna, în Francavilla, 1957. În localitatea de pe coasta Marii Adriatice s-a întâmplat atunci ceva extraordinar. Cel puțin așa susține un sociolog și expert aerospațial, care spune ca un OZN a aterizat și a permis ca doi localnici sa viziteze…

- Vremea 24 ianuarie. Vremea se menține geroasa și in sudul Olteniei. La Craiova, maxima zilei va fi de -2 grade, iar minima va ajunge chiar și la 12 grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori toata ziua.

- In mai 1942, partizanii cehi și slovaci il ataca și-l ucid pe Reinhard Heydrich, inalt demnitar nazist german, Protector al Reich-ului pentru Boemia și Moravia, al treilea om in ierarhia fascista, considerat a fi un posibil succesor al lui Adolf Hitler. Ca raspuns, Fuhrerul ordona ca localitatea Lidice…

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- In prima zi a anului 2018, locuitorii capitalei Moldovei au putut observa un halou in jurul lunii. Acest fenomen optic atmosferic rar apare atunci cind intreg cerul este acoperit cu nori subțiri mari formați din milioane de cristale de gheața mici. Fiecare astfel de cristal acționeaza ca o lentila miniaturala.…

- Deși nu se apropie sezonul de vara, iți poți face planuri de vacanța din timp. An dupa an trebuie sa te gandești la concediul de vara inca din perioada lunilor reci, cand nu ai prea multe cheltuieli și constrangeri financiare. In plus, daca te informezi din timp, poți prinde oferte avantajoase, unele…

- Prima zi din anul 2018 aduce un eveniment astrologic important: luna plina!Spectacol pe cer, in prima noapte din 2018! Va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Pamant ca niciodata, la o distanța de 356.565 km.

- Ganduri intr-o cupa de cer cu lumina... ganduri frumoase, prinzand luciri de stea... chiar aici, deasupra noastra... AȘA a fost asta-noapte la Sibiu: un cer stropit de artificii, un spectacol provocator pentru... gandurile de AN NOU și... pentru aparatele foto ale impatimiților, o feerie pentru ochii…

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei

- Eclipsa totala de Soare din august 2017 a lasat urme in atmosfera superioara a planetei, asemanator modului in care o nava lasa urme atunci cand se misca prin apa. Fenomenul a fost teoretizat anterior, insa nu a fost niciodata detectat....

- Spectacol pe cer, in prima noapte din 2018! Va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Pamant ca niciodata, la o distanța de 356.565 km. Fenomenul se va inregistra in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la 4.24 (ora Romaniei).

- Lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- Sarbatoarea Craciunului este legata, cu precadere in zonele rurale, de unele obiceiuri si superstitii care s au pastrat de a lungul timpului, informeaza Agerpres.ro. https: www.agerpres.ro flux documentare 2016 12 20 documentar obiceiuri si superstitii de craciun 08 56 34 . In Ajunul Craciunului, gospodarii…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- Solstițiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta și noaptea cea mai lunga. Ca în fiecare an, acesta are loc pe data de 21 decembrie. În aceasta zi, emisfera nordica a planetei este în punctul cel mai îndepartat fața de soare, scrie USA Today. Momentul exact are loc în…

- In 2018 vor fi noi evenimente astronomice spectaculoase. O parte dintre ele vor fi vizibile si din Romania. Anul viitor, vor fi trei eclipse partiale de Soare si doua, totale, de Luna. Doar unul dintre aceste fenomene se va putea observa si de pe teritoriul tarii noastre. Cele mai importante fenomene…