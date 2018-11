Stiri pe aceeasi tema

- Craiova Maxima parca e blestemata. Unul dintre cele mai importante repere de valoare din fotbalul romanesc, o echipa care incanta Romania la inceputul anilor '80 si disputa o semifinala de cupa...

- Aurica Beldeanu (67 de ani), fostul fotbalist al Craiovei, caruia i s-a facut rau luni la priveghiul lui Ilie Balaci, este acum in afara oricarui pericol. Andreea, fiica acestuia, a oferit detalii despre starea de sanatate a tatalui sau, despre care spune ca a suferit o lipotimie, nicidecum un atac…

- "Am fost la o petrecere, la o masa impreuna. Mi-a spus ca am momente cand ies din joc si mi-a spus ca dansul cand juca se distra pe teren. Asta trebuie sa fac si eu cand joc, sa ma distrez pe teren. Apreciez aceste cuvinte si vor ramane etern in inima mea", afirma Mitrita dupa meciul cu FCSB, de…

- Primaria municipiului Craiova a transmis, luni seara, printr-un comunicat de presa, ca, in memoria marelui fotbalist Ilie Balaci si in semn de respect fata de tot ceea ce a insemnat sportivul pentru fotbal si comunitate, va organiza in fiecare an o gala care ii va purta numele si in cadrul careia…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a lui Ilie Balaci, a dezvaluit ca a vorbit aseara cu tatal ei, iar acesta era bine, nu trada nicio problema. „Minunea Blonda” a Craiovei se temea de moarte. „ Dumnezeu așa a vrut, sa-l ia repede și tanar . Aseara era bine. Sunt șocata, chiar nu știu ce pot sa zic, nu am…

- Intr-un moment dureros pentru intreaga familie fiica lui Ilie Balaci si-a adus aminte cu placere de una dintre intamplarile care i-au marcat copilaria, informeaza Mediafax.Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde": "Nu mai mi-aduc aminte de meciurile contra Stelei in care a jucat tata.…

- Lorena Balaci a postat un mesaj pe contul de socializare, cu doar o ora inainte ca tatal ei sa se stinga din viața. Fostul fotbalist se afla impreuna cu mama lui și a murit in brațele celei care i-a dat viața. „Viata dupa 40…Cand aud barfe despre mine, zambesc…am facut mai multe decat stiti, stati…

- Ilie Balaci a murit astazi, la varsta de 62 de ani. Ultimele imagini cu el in viața sunt chiar de aseara, cand a fost surprins intr-un club din Craiova, alaturi de un om de afaceri local. Cu doar cateva ore inainte de a muri subit, fosta glorie a Craiovei a fost intr-un club unde a […] The post Ultimele…