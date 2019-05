"Are o valoare Constitutia, care reglementeaza sistemul democratic in Romania? Daca cineva incalca Constitutia, inseamna ca si ceilalti au dreptul sa o faca? Atunci sa iesim cu batele! Atunci de ce sa existe Codul Penal? Eu apar Constitutia", a declarat Aurelian Pavelescu.

In replica, analistul Bogdan Chirieac i-a atras atentia presedintelui taranistilor ca asa ceva nu se spune nici macar in gluma. "Sunteti presedintele PNTCD. Nici macar in gluma, tocmai ati spus sa iesim cu batele, nici in gluma sa nu faceti aceasta afirmatie", a spus Bogdan Chirieac.

Declaratiile vin pe fondul…