Stiri pe aceeasi tema

- Atac dur al lui Klaus Iohannis dupa discuțiile cu delegația PSD pe tema referendumului. Din delegația PSD au facut parte și doi foști deținuți politici, Marin Iancu și Ioan Muntean, care acuza ca au fost victime ale procurorului general, Augustin Lazar, fost șef al Comisiei de Eliberari de la Penitenciarul…

- Delegația PSD la consultarile cu președintele Klaus Iohannis este compusa din deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre varfurile de lance ale social-democraților la modificarile legilor justiției și a Codurilor penale, și din doi pretinși foști deținuți politici de la penitenciarul Aiud, potrivit unui…

- „E o mișcare foarte inteligenta. Il pune pe Iohannis in fața celei mai mari probleme pe care o are in acest moment. Anume faptul ca susține in continuare un ajutor de torționar in persoana domnului Augustin Lazar, in cea mai importanta funcție in Procuratura Romaniei. Pe de alta parte (n.r.…

- Prima reacție din PSD dupa ce partidul a decis sa trimita la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului doi foști deținuți politici: pe Marin Iancu și Ioan Muntean, foști deținuți la Penitenciarul Aiud pe vremea comunismului. Cei doi au acuzat public recent ca au fost victime ale regimului…

- Dragnea trimite doi foști deținuți politici la consultarile de la Cotroceni și pe Eugen Nicolicea, potrivit stiripesurse.ro. Prezența lui Marin Iancu și Ioan Munteanu in delegația PSD vine in contextul in care social-democrații cer revocarea procurorului general Augustin Lazar acuzat ca a refuzat liberarea…

- Din delegatia PSD fac parte Eugen Nicolicea - vicepresedinte al Camerei Deputatilor si fostii detinuti politic Marin Iancu si Ioan Muntean. Sursa citata precizeaza ca ''Marin Iancu a fost detinut politic la Penitenciarul din Aiud timp de cinci ani si patru luni. Ioan Muntean a fost detinut…

- Partidul Social Democrat a anuntat vineri dimineata componenta delegatiei care ar urma sa participe la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de PSD, din delegatie fac parte Eugen Nicolicea - vicepresedinte al Camerei Deputatilor…

- Europarlamentarul PSD, Andi Cristea, ii raspunde consilierului pe probleme economice al președintelui Klaus Iohannis printr-o postare pe Facebook in care ironic ii amintește ce in zilele acestea Guvernul e ocupat cu Președinția UE, iar șeful sau e la ski. Soluția ar fi una simpla:Vezi și:…