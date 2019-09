Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul pescaresc Delta din Carpati va avea loc in week- end-ul 23 - 25 august 2019, la Lacul Noua. Vor canta voci de aur, aparținand unor cantareți binecunoscuți, pecum Adrian Daminescu, Aurel Tamas sau Andreea Banica! Festivalul Pescaresc Delta din Carpati – Doripesco va incepe vineri,…

- „Poftiti de va intreceti cu celebrul canotor Ivan Patzaichin, pe lacul Cetatii Fagaras!” Doritorii vor putea face asta sambata, 10 august 2019, incepand cu ora 10.00, in cadrul festivalului ArtFestin Fagaras. Competitia de vaslit in canotci a avut premiera la Fagaras anul trecut. Ivan…

- Editia de anul acesta a sarbatorii Imnului National va aduce patru zile de distractie pe Splaiul Independentei. Concertele vor debuta vineri, 26 iulie 2019 si se vor incheia luni, 29 iulie 2019, la ora 23.00, cu un spectaculos foc de artificii. Artistii care vor urca pe scena din marginea raului Olanesti…

- Profesia contabila aduce in aceste zile alaturi, in toata tara, cei mai importanti actori ai economiei: institutii si autoritati de reglementare, reprezentanti ai mediului de afaceri si experti contabili si contabili autorizati – cei care joaca un rol esential in dezvoltarea antreprenoriatului, a…

- Incepand de vineri, 19 iulie 2019 si pana duminica, 21 iulie 2019, in comuna Daesti din județul Valcea are loc cea de-a VIII-a editie a Sarbatorii Daestiului. Administrația locala a pregatit un program inedit pentru a marca acest eveniment, astfel ca pe terenul de la Valea Alba se va construi o baza…

- Sambata 6 iulie 2019, de la ora 19.00, “București danseaza in strada”, eveniment ce va avea loc la intersecția dintre Strada Lipscani și strada Smardan.Alaturi de 50 de dintre cei mai importanti vlogeri/bolgeri/instagrameri din intreaga lume, vor dansa și se vor bucura de Capitala Romaniei…

- Mirela Vaida si-a botezat baietelul in acest weekend. Indragita prezentatoare de televiziune a avut parte de un eveniment plin de peripeții, insa aceasta a ales sa le trateze cu umor și ironie. Mirela Vaida, in varsta de 37 de ani, și-a creștinat duminica baiețelul. Micuțul, botezat cu numele Tudor,…

- Adelina Pestrițu este extrem de ocupata in aceasta perioada cu pregatirile pentru nunta sa. In data de 20 iulie, Adelina Pestrițu se casatorește cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a anunțat ca va purta doua rochii de mireasa la nunta sa. Și fiica sa, Zenaida Maria, va avea o apariție spectaculoasa.…