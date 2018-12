Stiri pe aceeasi tema

- Maluma iși impresioneaza din nou fanii. Cunoscutul cantareț columbian și-a luat tatuator personal și și-a facut un nou desen coroporal, pe gat, in timp ce se afla in aer. Maluma s-a filmat in avionul personal, in timp ce era tatuat pe gat, acest lucru fiind foarte riscant, avand in vedere ca din cauza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost in inspecție la Arena Naționala pentru a verifica starea gazonului, dupa doua luni de lucrari. Conform specialiștilor, gazonul arata bine, iar primul meci care se va disputa pe Arena Naționala este chiar marele derby dintre FCSB și CFR Cluj, principalele…

- Actorul si regizorul Anton Tauf, nascut in Baia Mare, la 18 aprilie 1946, s-a stins din viata. Artistul a fost director al Teatrului Național din Cluj, in perioada 1992-1993, director al Teatrului Dramatic din Baia Mare in perioada 1995-2002. In cursul acestui an, cand a implinit 50 de ani de activitate…

- Seria de fotografii Sieranevada, semnata de Cristi Puiu, a fost selectata, la propunerea Galeriei Baril din Cluj, pentru sectiunea PRISMES in cadrul Paris Photo 2018, care are loc intre 8 si 11 noiembrie la GrandPalais, Cristi Puiu fiind singurul artist roman selectat anul acesta.

- Marele antrenor de handbal Constantin ''Pilica'' Popescu, cu trei titluri mondiale in palmares (1956, 1960, 1962) si cu o contributie imensa la istoria scrisa a handbalului romanesc, a incetat din viata vineri...

- Muzicianul american Tony Joe White, personalitate a curentului muzical swamp rock, ce contine influente din blues, country, boogie, rock si R&B, a murit la vârsta de 75 de ani, au anuntat vineri reprezentantii casei sale de discuri, scrie Agerpres.

- Marele violonist britanic, Nigel Kennedy se reintoarce in Romania pentru un eveniment cu greutate: BACH & GERSHWIN, doua epoci muzicale diferite, ce vor fi interpretate cu maiestrie si culoare de catre virtuozul artist. Teribilul concert va avea loc toamna aceasta, pe 8 octombrie 2018 la Sala Palatului…