- Lucrurile au scapat de sub control la Insula „Iubirii”, in ediția de luni seara, 13 mai. In timp ce fetele au avut parte de primul bonfire, Aurel si ispita Dana au declarat ca s-a format primul cuplu in Thailanda. Dupa multe ore petrecute impreuna, Aurel si Dana s-au decis sa se declare un cuplu…

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 4. Dupa o confruntare incendiara cu Maria, Aurel și-a oficializat relația cu ispita Dana, luandu-și la revedere de la Diana. Neincrederea concurentelor in dovezile aduse de insula au dus la primul Bonfire al sezonului. Motivele lui Adrian pentru picarea in ispita au…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Ajunși in Thailanda, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, Denisa și Adrian au parut sa formeze un cuplu sudat. Au discutat cu naturalețe, fara sa aiba spectaculozitate in gesturi și dialog și fara sa tradeze fisuri evidente.

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii va intampina in Thailanda un cuplu neașteptat! La doar cinci zile distanța de cea mai...

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…