- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) o infrunta pe Eugenie Bouchard (24 de ani, 79 WTA) in turul secund de la WTA Dubai. Jucatoarea din Canada admite ca e fascinata de jocul fostului lider mondial. „I-ati vazut picioarele? Nu este totul despre inaltime in tenis. Ea e un perete. Un perete agresiv. Imi aduc…

- De Valentine’s Day, Libertatea iti propune cateva dintre cele mai frumoase mesaje de dragoste pe care le puteți trimite celor dragi pentru a va arata sentimentele. Mesaje de Valentine’s Day pentru iubita ta "Esti primul gand cand ma trezesc dimineata, esti ultimul suras inainte de culcare. Esti tot…

- Iata cateva idei de mesaje pe care le puteti trimite, potrivit ziarulunirea.ro. „Fara dragoste suntem orfani de toate, fara pasiune suntem ca o moara de vant spanzurata in vid!" „Dumnezeu ne-a dat 2 picioare sa mergem, 2 maini sa tinem, 2 ochi sa vedem, 2 urechi sa auzim, dar de ce…

- Neeson a povestit cum, dupa ce a aflat ca o prietena a lui a fost violata de un barbat de culoare, a mers timp de o saptamana pe strazi pentru a-i face dreptate. „Am umblat prin zone cu cluburi, sperand sa fiu abordat de cineva - imi este rusine sa spun - si am facut asta timp de o saptamana,…

- Un tanar din comuna Valea Fanațelor, din județul Cluj, care era obez, dar nu era luat in seama de niciun spital, fiindca familia nu avea bani pentru operațiile și tratamentul lui, a murit. Dupa ce cazul a fost facut cunoscut, pe 22 ianuarie, tanarul a fost internat. A fost prea tarziu pentru a-l mai…

- Potrivit surselor Evenimentul Zilei, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda se vor casatori civil in luna februarie a acestui an, iar in luna martie cei doi se vor cununa in fața lui Dumnezeu. Contactat de jurnaliștii EVZ, Claudiu Manda a confirmat informațiile aparute in presa, insa nu a vrut…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a prezentat azi pe atacantul Ioan Hora, 30 de ani. Transferul a fost anunțat in exclusivitate de GSP.RO. La conferința de presa de la palat, Gigi Becali a vorbit despre Ioan Hora și a plecat pentru cateva momente pentru a reveni cu un cadou: o icoana cu Sfantul Ioan Botezatorul.…

- Adelina Pestrițu a reușit sa topeasca intr-un timp record cele 13 kilograme accumulate in timpul sarcinii, printr-o dieta bazata pe pește. Doar ca acum resimte și consecințele. Adelina Pestrițu are o silueta de invidiat desi a nascut in urma doar cu aproximativ trei luni . Vedeta a reușit sa scape de…