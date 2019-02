Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 02.55, polițiști din cadrul Politiei orasului Sarmasu, au oprit in trafic, pe raza localitatii Sarmasu, un autoturism, condus de un barbat un barbat,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat de 40 de ani, din judetul Maramures, s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis și vatamare corporala din culpa, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un parau. La data de 14 februarie a.c., in jurul orei 06.00, un barbat de 40 de ani, din judetul Maramures, conducea autoturismul…

- „La data de 7 februarie, politistii Biroului Rutier Iasi au oprit pentru control, pe raza municipiului Iasi, un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani, din comuna Ciortesti. In urma verificarilor in baza de date s-a constatat faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Craiova au organizat, sambata, o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea regimului legal de viteza, anunța IPJ Dolj. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 76 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste…

- Marți, 18 decembrie 2018, in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau impreuna cu jandarmii pe raza localitatii Cenade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Blaj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- In data de 15.12.2018, in jurul orei 22:50, polițiștii au depistat in trafic, pe DJ 687C, pe raza localitații Faradin, un tanar de 26 de ani, din orașul Hațeg, care conducea un autoturism, fara a deține permis de conducere. In autoturism se mai aflau trei tineri (pasageri), cu varste cuprinse intre…

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat duminica, 9 decembrie, in jurul orei 17,30, o femeie de 44 ani, din comuna Cornesti, județul Cluj, in timp ce conducea prin comuna Cornesti, jud. Cluj, autovehiculul fara sa detina permis de conducere. Totodata s-a…

- O femeie in varsta de 55 de ani, care deține permis de conducere de doar o luna și jumatate, a provocat un accident, marți dupa-amiaza, in apropiere de benzinaria de la Codaești, de pe drumul național DN 24, dupa ce a intrat cu mașina intr-o caruța, iar apoi s-a rasturnat in afara șoselei. șoferița…