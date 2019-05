Stiri pe aceeasi tema

- Dupa nunta lui Aurel cu ispita Dana, Diana a luat atitudine si l-a ademenit pe George intr-un loc retras la resortului. Ce a urmat, de-a dreptul delicios! Pentru Diana, "Insula Iubirii" nu se poate termina fara "cateva nebunii", dupa cum chiar ea spune. Sa fie acest moment inceputul formarii unui cuplu…

- Este doar a patra zi pe insula barbaților și deja au loc primele conflicte . La doar o zi dupa ce au petrecut impreuna la nunta dintre Aurel si Dana, la Purimuntra lucrurile iau o intorsatura total neasteptata. Seara il gaseste pe Aurel intr-o stare de continua agitatie, iar de aici si pana la un scandal…

- Editia de saptamana viitoare a emisiunii "Insula Iubirii" aduce surprize de proportii! Va avea loc prima nunta, protagonistii fiind Dana si Aurel, un scandal se va isca intre cel din urma si ispita Irina, "joaca" dintre George si Diana va fi vizibila, iar Ionut Gojman va iesi la date cu... Denisa! Asta…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii a inceput cu declarații de dragoste, saruturi pasionale și promisiuni intre concurenți, dar și cu ironii și jigniri la adresa cuplului Aurel și Diana. Cei doi concurenți, care au mai participat la emisiune, alaturi de…

- Aurel i-a facut o destainuire indecenta ispitei Dana, dupa ce a ramas alaturi de ea, singur, in primul episod al celui de-al cincilea sezon Insula Iubirii. Concurentul i-a spus acesteia ca s-a autosatisfacut uitandu-se la un videoclip cu ea.