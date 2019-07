Stiri pe aceeasi tema

- Viața lui Aurel e un lung șir de minciuni. Cel puțin asta spune concurentul de la Insula Iubirii, care incearca sa duca un razboi pe doua fronturi, strategie care pare sortita unui eșec pentru erorile se vor inmulți, iar lucrurile vor lua o turnura neașteptata

- Alexandra a venit la „Insula Iubirii” pentru a-l aduce pe Aurel pe drumul cel bun și spera sa faca acest lucru posibil. Imediat ce blondina a ajuns in resort, Aurel a avut o reacție extrem de acida la adresa ei și chiar au schimbat cateva replici dure.

- Alexandra a revenit la „Insula Iubirii”, de aceasta data in rol de ispita pentru...Aurel! Cei doi vor fi duși intr-un resort separat de toți ceilalți și vor avea ocazia sa petreaca timp impreuna. Mai mult, Alexandra vrea sa-i dea o lecție fostului sau iubit.

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula iubirii” este din nou fericita. De mai bine de șase luni, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un tanar, pe care il cunoaște de mai mulți ani. Fosta iubita a lui Aurel a povestit la „Agenția VIP” ca acum este o femeie implinita…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" iubeste din nou! Fosta lui Aurel si-a gasit fericirea in bratele unui tanar care pare a fi chiar sufletul ei pereche. Timpul i-a vindecat ranile, iar acum, cu ocazia zilei lui de nastere, i-a multumit pentru tot, intr-un mesaj emotionant.

- Prezenta pe insula a cuplului Aurel si Diana si a ispitelor cu care cei doi au picat deja testul in urma cu un an genereaza, indiferent de situatia in care cei implicati interactioneaza, tensiune si o stare...