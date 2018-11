Stiri pe aceeasi tema

- Kevin Durant a marcat 41 de puncte pentru echipa Golden State Warriors, in partida pe care campioana en titre a castigat-o cu scorul de 128-100 in fata formatiei New York Knicks, vineri seara, in celebra sala Madison Square Garden din Manhattan. Warriors a obtinut cu aceasta ocazie a cincea sa victorie…

- CS Zlatna a caștigat, fara emoții, pe propriul teren, in nocturna, pe „Minaur”, cu penultima clasata, Dacia Mihalț, echipa cu cea mai permeabila defensiva a Ligii a IV-a, meciul contand pentru runda a 7-a, scor 7-0 (2-0) Marcatori: D. Cristea (12, 21), A. Cimpean (55), I. Marian (73), Biro (81, 90+3),…

- La trei zile de la prestatia neconvingatoare din Cupa Romaniei, doar 1-0 cu Unirea Alba Iulia la Zlatna, FCSB revine in arena pentru meciul din etapa a zece a Ligii 1 Betano. Partida cu FC Hermannstadt se va juca la Targu Mures, de la ora 21:00.

- Meciul dintre FC Unirea Alba Iulia si FCSB, din “16”-imile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, programat joi 27 septembrie, de la ora 21.30, se va disputa pe stadionul “Minaur” din Zlatna. Biletele se vor pune in vanzare marti, atat la Alba Iulia cat si la Zlatna. Microbistii care au asistat pe…

- Partida dintre CS Zlatna și Navobi Cricau, contand pentru etapa a 5-a a Ligii a 4-a a fost ultima disputata pe „Minaur” inainte ca arena de pe Ampoi sa gazduiasca joi, 27 septembrie, eveniment anului, meciul din „16”-imile Cupei Romaniei, dintre Unirea Alba Iulia și FCSB! Marcatori: Biro (4), Mura (6),…

- Viitorul Constanta – Gaz Metan Medias se disputa de la ora 21:00. Partida din etapa a 5-a a Ligii 1 Betano poate fi urmarita la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV, dar este si in format live text pe www. prosport.ro.

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa secunda a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, la Arad, UTA.Partida le a revenit gazdelor, cu scorul de 4 2 2 0 .Golurile SSC Farul au fost marcate de Tudorica 49 si Doumbia 74 . UTA a punctat in minutele 8 C. Rus , 38 Copaci ,…