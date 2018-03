Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- Fenomenul rar petrecut intr-o biserica din Romania, scrie bzi.ro. Este vorba despre o icoana a Maicii Domnului, care plange mir, si despre care se spune ca este vindecatoare de boli si tamaduitoare de suflete. Conform cultural.bzi.ro, povestea bisericii are origini vechi. Se spune ca un tanar…

- FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada…

- Holcim Romania și-a extins activitatea pe segmentul execuției lucrarilor de construcții, prin intermediul unei rețele de aplicatori profesioniști grupați sub umbrela Aplytec. Rețeaua de aplicatori profesioniști va acoperi: Bucureștiul, Timișoara și județele Prahova, Dolj, Brașov, Sibiu, Mureș, Cluj,…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- Mai multe femei puternice, care infrunta ori au infruntat cancerul sau cunosc pe cineva diagnosticat cu aceasta boala, au scris o serie de mesaje emotionante catre cancer. Pentru ca luna martie este luna in care celebram femeile si le onoram curajul, bunatatea, demnitatea si lupta, HOSPICE…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Harta salariilor din Romania pe anul 2017 arata ca salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, insa in peste jumatate dintre judetele țarii noastre, salariile oamenilor sunt sub 2.000 de lei net. Angajații bucureșteni se afla pe primul loc in topul celor mai mari…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. La polul opus se afla: Alexandria, Satu Mare, Bacau, Suceava si Focsani, acestea fiind considerate printre cele mai nesigure…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 de euro fiecare iși cauta perechea!!! Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu…

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD PORTOCALIU de temperaturi extrem de scazute pentru judetele Regiunii Nord-Est. De altfel, avertizarea vizeaza in totalitate Moldova si Muntenia, plus judetele transilvane Harghita, Covasna si Brasov, in timp ce pentru restul Transilvaniei s-a…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- Discutii la nivel inalt la Bruxelles Premierul Viorica Dancila si-a încheiat vizita de doua zile la Bruxelles, prima de la ocuparea mandatului. Programul de miercuri a fost centrat pe întâlnirea urmata de conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene,…

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- „Brexit. Nu credeai ca se va intampla vreodata, dar totuși s-a intamplat. Așa ca treaba sta in felul urmator: daca nu-ți surade ideea de a fi blocat pe o insula cu Boris și Nigel (doi dintre liderii politici care au susținut ieșirea din UE) pentru restul vieții tale, avem un plan.” Acesta este mesajul…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, scrie Romania TV. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- Meteorologii au emis, sambata, noi atentionari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete si de vant puternic si ploi in alte patru, valabile pana la ora 21.00. Sapte judete vor fi sub atentionare cod portocaliu de viscol pana la ora 18.00. De asemenea, pana la ora…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- "Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Un sobor format din cativa preoti de la mai multe culte au sfintit, vineri, singura biserica de gheata din Romania, cea aflata la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Ceremonia religioasa a avut loc in prezenta a zeci de turisti aflati la Balea Lac. …

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- Pentru al doilea an consecutiv, Sanofi Romania și Crucea Roșie Romana și-au unit eforturile și in luna decembrie au dezvoltat un proiect de implicare sociala prin intermediul caruia aproximativ 1.500 de copii și persoane varstnice, din 13 județe, au primit sprijin material semnificativ. Suplimentar…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile. La…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Acțiune de deszapezire CNAIR: 715 utilaje si peste 6.000 de tone de material antiderapant Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in…

- El a declarat ca este mahnit ca premierul nu a facut nicio referire la programul de guvernare. [citeste si] "Sunt extrem de mahnit, ca cetațean, ca domnul Tudose nu a acordat nici macar un minut, din tot discursul sau, deși Mihai Gadea i-a oferit acest prilej, sa spuna ce face cu programul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Teleorman, Bacau, Vaslui, Alba, Brasov, Sibiu, Covasna, Mures, Cluj, Hunedoara, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Bogdan Chitic Echipa feminina de baschet senioare a CSS-CSM Ploiesti a incheiat faza de calificare a Ligii 1 cu un bilant de patru victorii si tot atatea infrangeri, asta dupa ce, la finalul saptamanii trecute, a bifat doua succese in mai putin de 24 de ore, cu Sportul Studentesc, in deplasare, si BC…

- Fundatia pentru Comunitate amintește, printr-un comunicat, ca nominalizarile la Premiul „Mentor pentru Excelenta in Educatie” pot fi facute pana pe 31 decembrie. Sunt valabile doar nominalizarile facute pe un formular pe care il puteți descarca de pe site-ul www.pentrucomunitate.ro. Programul a fost…