Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru organizarea Balurilor Bobocilor din acest an au intrat in linie dreapta. Dau start sezonului distracției elevii de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care sparg gheața vineri, pe 12 octombrie, de la ora 18.00. Formațiile Șatra Benz și Toy Machines vor concerta in ...

- In ultima saptamana a lunii septembrie, Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava a fost gazda pentru patru delegații de elevi și profesori din Franța, Germania, Polonia și Olanda, in cadrul unui proiect ERASMUS+, ce vizeaza tipuri de energii, inovațiile din acest domeniu, energii ...

- Rezultat deosebit obtinut de eleva Teodora Iuliana Juncu, de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava, la Olimpiada Internationala de Limba Franceza, la Ohrid, Republica Macedonia.Liceanca din clasa a XII-a, de la clasa de bilingv romana - franceza, si-a adjudecat premiul al II-lea in ...

- Rezultat deosebit obtinut de eleva Teodora Iulia Juncu, de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava, la Olimpiada Internationala de Limba Franceza, la Ohrid, Republica Macedonia.Liceanca din clasa a XII-a, de la clasa de bilingv romana - franceza, si-a adjudecat premiul al II-lea in ...

- Cele doua eleve sucevene care au participat la Olimpiada Internaționala de Lectura s-au clasat pe locul IV și au obținut Mențiunea I. Este vorba despre Alexia Ianoș, eleva in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala nr.10 din Suceava și Magda Adriana Oprișanu, eleva in clasa a XI-a la Colegiul Național „Nicu…

- David Turturean, elev in clasa a X-a la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava, s-a calificat la doua olimpiade internationale care se vor desfasura in China si Sri Lanka, dar risca sa nu participe deoarece statul refuza sa-l ajute...

- Marilen Pirtea, secretar al Comisiei pentru buget, coordonatorul Comisiei de Educație a PNL, spune cu referire la cazul olimpicului de clasa a X-a din Suceava: „Cazul elevului de clasa a X-a de la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava nu este izolat. Apar tot mai multe semne ca administrația…

- O eleva de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava face parte din lotul de șase liceeni care va reprezenta Romania la Olimpiada Internaționala de Limba Franceza. Este vorba despre Teodora Iuliana Juncu. Teodora este eleva in clasa a XII-a, iar profesorii sai coordonatori sunt Luminita Mocanu…