- Portdrapelul delegatiei tricolore si medaliata cu aur la Jocurile Europene de la Minsk, tirista Laura Coman este mandra de evolutia colegilor ei in capitala in Belarusului si se declara optimista in perspectiva Olimpiadei de la Tokyo din 2020, anunța news.ro.Romania a ocupat locul 26 in clasamentul…

- Echipa feminina a Romaniei a fost invinsa de Germania cu 3-0, sambata seara, in finala turneului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk, informeaza Agerpres. Bernadette Szocs, Elizabeta Samara si Daniela Dodean au obtinut medaliile de argint, in timp ce echipa Germaniei a reusit…

- Sportiva Kriszta Incze a castigat medalia de bronz la lupte libere, categoria 62 kilograme, vineri, la Jocurile Europene de la Minsk.Aceasta este a cincea medalie de bronz pentru Romania la Minsk si a 9-a delegatiei. Romania a mai obtinut medalii la Minsk prin Victor Mihalachi si Catalin…

- Romania U21 a pierdut cu Germania U21, scor 2-4, in semifinalele Euro 2019. „Tricolorii" vor reveni in țara sambata noapte, la ora 01:30. Naționala lui Mirel Radoi se intoarce acasa cu biletele pentru Olimpiada de la Tokyo, cu laudele unei lumi intregi, dar poate cel mai important, cu o legatura senzaționala…

- Sportiva Laura Coman a castigat, luni, medalia de aur la tir, in proba de 10 m pusca aer comprimat, la Jocurile Europene de la Minsk. Medalia de argint a fost obtinuta de sportiva elvetiana Nina Christen (250), iar pe trei s-a clasat Nikola Mazurova, din Cehia (228,7). Campioana europeana și calificata…

- Sportivii romani Laura Georgeta Coman si Alin George Moldoveanu au ratat calificarea in finala probei de pusca aer comprimat 10 m echipe mixte, sambata, la Jocurile Europene de la Minsk. Laura Coman, campioana europeana la aceasta proba si portdrapelul Romaniei la ceremonia de deschidere de vineri seara,…