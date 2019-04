Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au obtinut 15 victorii la ''Memorialul Paolo d'Aloja'', regata internationala desfasurata in weekend la Piediluco (Italia), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Sambata, in proba feminina de patru rame, primele trei locuri au…

- Dupa trei luni de pregatire in Italia, loturile olimpice de canotaj ale Romaniei au luat startul la prima regata internationala a anului, desfasurata chiar pe lacul Piediluco, unde s-au desfasurat antrenamentele.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa.…

- Canotoarea Denisa Tilvescu a inceput competitiile din anul 2019 cu o victorie. Gorjeanca s-a clasat pe locul I in Italia, in intrecerea feminina de patru rame la cursele de selectie ale Federației Italiene de Canotaj. L...

- Un barbat a patruns, marti seara, intr-o agentie de pariuri sportive, din municipiul Targu-Jiu, județul Gorj, de unde, sub amenintarea angajaților cu bataia, a furat banii din casierie, informeaza Mediafax.Citește și: Liderul unei rețele de hoți, care acționa in Italia, ridicat de polițiști…

- Arta tanarului tatuator, Razvan Lucian Miroiu, a devenit cunoscuta in intreaga țara. Tanarul, in varsta de doar 21 de ani, creaza adevarate povești pe pielea clienților sai, care intotdeauna sunt mulțumiți cand ii parasesc salonul. Desenul a fost modul lui Razvan de a se exterioriza inca de mic, așadar…

- Mai mulți salvatori montani din Italia au petrecut o saptamana in munții din Romania. In acest weekend, salvamontiștii au facut schimb de experiența cu salvatorii din Gorj. S-au intalnit la Ranca și au fost i...

- Nicolae Calescu, directorul Direcției Sanitar-Veterinare (Gorj), va merge in perioada 3-8 februarie in Italia. Calescu va lua parte la cursuri de igiena, finanțate in cadrul unui proiect pe fonduri europene, care se vor desfașura &i...

- Gianina Beleaga e dubla campioana mondiala in proba de dublu vasle categorie usoara. Dar pentru a urca pe cea mai inalta treapta a podiumului și a auzi imnul Romaniei e nevoie de mii de ore de antrenament și sacrificii pe masura. Sportiva de 24 de ani care e deja cu gandul la Jocurile Olimpice din…