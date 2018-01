Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, a cerut Myanmarului sa asigure 'repatrierea si reinstalarea in siguranta si voluntara' a musulmanilor rohingya refugiati in Bangladesh, dintre care sute de mii au fugit din calea violentelor din vestul Myanmarului, informeaza mass-media…

- De aceasta data nu mai vorbim de un Seria 8 Concept Car, ci de modelul de mare serie care urmeaza sa fie lansat in Europa in acest an. Din primele imagini vedem o masina care urmeaza sa scoata la pensie gama Seria 6, coupe-ul germanilor fiind acum mai mare atat la exterior…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap. Discutiile la nivel…

- O familie cu sase copii se zbate in saracie, incercand, luna de luna, sa razbeasca in multimea cheltuielilor. Taxe, chirie, terapii, iar daca din veniturile lor ramane 100 de lei vor avea paine si margarina o vreme. Asta este drama pe care o traieste o familie din Baia Mare.

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...

- Conducatoarea Myanmarului, Aung San Suu Kyi, este acuzata ca a permis o campanie de ”epurare etnica” impotriva minoritați musulmane rohingya. Peste 600.000 de rohingya din vestul țarii au emigrat in Bangladesh, ca urmare a unei operațiuni militare. Zeid Ra’ad al-Hussein, inalt comisar al ONU pentru…

- Membri ai organizațiilor societații civile care promoveaza drepturile romilor în Moldova susțin ca în societate și în instituțiile de stat se dezvolta fenomenul discriminarii și a urii rasiale. Atitudinea fața de persoanele de etnie roma este dictata de prejudecați, iar…

- Conducatoarea de facto a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, a avut in 2017 cel mai nefast an al mandatului ei dupa ce armata birmana a fost acuzata ca a condus o campanie de 'epurare etnica' impotriva minoritatii musulmane rohingya. O operatiune militara in nordul statului Rakhine…

- Portalul viza.md a sistematizat apelurile și intrebarile, adresate redacției din partea moldovenilor, aflați pe teritoriul Germaniei. Astfel, va prezentam 7 probleme de baza ale imigranților moldoveni din Germania, care in opinia redacției, ar trebui puse in prim-plan, revazute și dupa caz soluționate…

- Parlamentul Republicii Moldova gazduiește, timp de doua zile, Conferința Nationala a Voluntariatului 2017. La discuții participa reprezentanți ai societații civile din diferite raioane ale țarii, deputați, miniștri, specialiști in politici publice din cadrul ministerelor,

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern, conform Agerpres.Nu au fost formulate amendamente. Proiectul de…

- Doua mii de persoane, membre ale Blocului National Sindical (BNS) au ajuns marti, la ora 11.00, in Piata Victoriei din Capitala. BNS organizeaza un protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat.

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP.

- „Declara razboi unui miliard și jumatate de musulmani”, spun criticii masurii ce urma sa fie anunțata, aseara, de Donald Trump. Recunoașterea capitalei statului israelian drept Ierusalim și mutarea ambasadei SUA au starnit ingrijorarea palestinienilor, a Papei, a Marii Britanii, a Rusiei și a Chinei.

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- ALDE a organizat o petrecere in curtea sediului central al partidului pentru un grup de membri ai sai, care se delecteaza cu muzica populara, cozonac si slanina cu branza si ceapa. Sarbatoarea din curte a inceput cate sfarsitul defilarii care a avut loc numai cateva de metri distanta. Petrecerea…

- Tineri eliberați de serviciul militar in termen contra plata. Procuratura Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate anunța ca au deconspirat o schema ce funcționa la Centrului Militar al mun. Chișinau pe care au documentat-o timp de doua luni. In urma perchezițiilor de ieri a fost retinut…

- Papa Francisc a indemnat marti, in Myanmar, la ”respectare oricarui grup etnic”, insa a evitat sa pronunte cuvantul tabu "rohingya” si nu a facut nicio referire directa la exodul acestei minoritati musulmane apatride, victima a persecutiilor, relateaza AFP. Contrar obieceiului sau, Suveranul Pontif,…

- Conducatoarei birmane Aung San Suu Kyi i-a fost retrasa cea mai inalta distinctie a orasului britanic Oxford, din cauza „inactiunii“ sale in gestionarea crizei rohingya, a anuntat consiliul municipal, relateaza AFP.

- Musulmanii rohingya din Myanmar continua sa soseasca in Bangladesh, in pofida acordului semnat saptamana trecuta intre cele doua tari privind revenirea sutelor de mii de refugiati rohingya, au anuntat luni oficiali din Bangladesh, relateaza AFP. Myanmar si Bangladesh au anuntat joi semnarea unui…

- Cel mai cunoscut dintre urmasii dictatorului este nepotul sau, William Patrick. Acesta si-a infruntat fatis unchiul si a refuzat cetatenia germana. Nu acelasi lucru se poate spune despre fratele lui William, Heinz, care a devenit un nazist infocat.

- Papa Francisc a inceput ieri o vizita de șase zile in Myanmar și Bangladesh, care il va aduce in centrul uneia dintre cele mai mari crize umanitare din lume, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Suveranul pontif viziteaza aceasta zona in contextul in care 620.000 de musulmani rohingya au fugit din…

- Prezent in “Stefan cel Mare” la partida dintre Dinamo si CSM Poli Iasi, scor 2-1, Florin Prunea a vorbit despre viitoarele alegeri de la FRF si nu a ezitat sa-I mai arunce o “intepatura” lui Razvan Burleanu. Cum alegerile din luna mai se apropie, Generatia de Aur pune la punct ultimele detalii…

- Zeci de artisti au venit azi la Teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde este depus trupul neinsufletit al Stelei Popescu. Colegii, prietenii, dar si sute de oameni simpli au venit sa-si ia ramas bun de la marea doamna a teatrului romanesc. Printre acestia s-a numarat si Marian Ralea, vizibil afectat.

- Primarul comunei Bolotești, Fanica Popa, este noul președinte al Ligii Aleșilor Local ai PNL Vrancea. Acesta a fost ales cu majoritate de voturi in cadrul alegerilor organizate, joi, de liberalii vranceni. Fanica Popa a obținut 163 de voturi din partea celor 273 de consilieri județeni,…

- Dan Petrescu se mulțumește și cu egal in meciul cu Dinamo. CFR Cluj joaca duminica, de la ora 20:45, in Ștefan cel Mare, in cadrul etapei a 18-a din Liga 1. „Va fi un meci foarte greu, pentru ca jucam impotriva lui Dinamo. Cand joci impotriva lui Dinamo nu poate sa fie meci ușor, indiferent pe ce loc…

- Claudio Rosu, in varsta de 23 de ani, era cunoscut in Franta pentru talharii si se mutase recent in Anglia, la Nottingham. In mai putin de 24 de ore a atacat patru persoane pe strada. Este vorba despre trei femei si un adolescent pe care i-a lovit, iar apoi i-a lasat fara bunuri de valoare.…

- ”Presedintele va face un anunt cu privire la acest aspect in prima jumatate a saptamanii viitoare”, a declarat Sanders. Coreea de Nord a fost retrasa de pe lista statelor care sponsorizeaza terorismul retrasa de Administratia George W. Bush in anul 2008, iar reincluderea pe aceasta lista…

- United States Secretary of State Rex Tillerson is in Romania, stopping in Bucharest on his way back home from his journey in Asia. Rex Tillerson doesn't have an official scheduled in Romania, the US Embassy informs in a message sent to AGERPRES. He was greeted by Foreign Affairs Minister Teodor…

- Reprezentativa Romaniei a fost invinsa de selectionata Olandei, scor 3-0, intr-un meci amical, disputat, marti, pe Arena Nationala, ultimul pentru "tricolori" in 2017. "Noi nu am avut in dreapta, acolo a fost problema in primul rand. Nu am avut fundas dreapta, fara fundas dreapta e greu de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut marți șefei de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, sa permita intoarcerea in siguranța a peste jumatate de milion de etnici rohingya refugiați in Bangladesh, relateaza dpa. Guterres s-a întâlnit cu Suu Kyi în…

- Pedeapsa cu inchisoarea de cel mult un an s-ar putea executa in arest la domiciliu Senatul a adoptat tacit, in ședința plenului de luni, o inițiativa legislativa a opt parlamentari UDMR prin care se propune ca persoanele condamnate la inchisoare de cel mult un an sa iși execute pedeapsa in arest la…

- In Turcia au inceput luni audierile in procesul in care sunt judecați 46 de presupuși membri ai gruparii extremiste Statul Islamic (SI) pentru implicare in atentatul comis anul trecut pe aeroportul Ataturk din Istanbul, soldat cu moartea a 46 de persoane, relateaza DPA. În atacul de…

- In fața atrocitaților comise impotriva minoritații rohingya in Myanmar, SUA au inceput timid sa accentueze presiunea asupra armatei birmane, menținand totodata o poziție de echilibru, pentru a nu pune in discuție guvernul civil condus de Aung San Suu Kyi, comenteaza luni AFP. Semn al intensificarii…

- Sean Parker, fost președinte al Facebook și unul dintre primii investitori in companie, critica rețeaua sociala și spune ca aceasta ”exploateaza o vulnerabilitate a psihologiei umane”, scrie Paste Magazine . Parker spune ca ca Facebook a schimbat in mod fundamental modul in care oamenii gandesc. Mai…

- Presiunea dubla a ONU din aceasta saptamana asupra Myanmar in criza rohingya ar putea "prejudicia" intoarcerea a sute de mii dintre acesti musulmani refugiati in Bangladeshul vecin, a reactionat miercuri guvernul laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Spaniolul Rafael Ndal, numarul unu mondial, de 10 ori campion la Roland Garros, nu a fost recunoscut de un om de la securitate în timp ce se îndrepta spre terenul de antrenament din Paris. „Buna ziua, domnule, aveti o acreditare?“ Nu o am la mine“ „Cine…

- Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale la Moscova in 2016, subliniind ca a discutat cu "intelectuali". Insa, New York Times noteaza ca Page a trimis un mail cel putin unui consilier de campanie al lui Donald Trump cu observatii despre…

- O delegatie a PNL va face, in perioada 10-19 noiembrie, o vizita in Statele Unite. Din delegatie fac parte presedintele PNL, Ludovic Orban, vicepresedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Benoni Ardelean, alti membri din conducerea partidului. Reprezentantii PNL vor avea intalniri cu membri ai Congresului…

- George Cosac lupta contra MTS-ului. Vrea sa fie votat și de catre ”cluburile de apartament”. George Cosac, președintele FR de Tenis, a susținut vineri, cu prilejul unei conferințe de presa, ca atmosfera de la adunarea generala ordinara și de alegeri din 2 noiembrie a devenit incendiara din cauza reprezentanților…

- Șefa de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, le-a cerut joi oamenilor 'sa nu se certe', in prima sa vizita in statul Rakhine de la inceperea campaniei de represalii lansata de armata birmaneza in urma careia peste 600.000 de musulmani rohingya au fugit din țara, relateaza Reuters. …

- Discursul lui Bob Dylan de acceptare a Premiului Nobel pentru Literatura, decernat in 2016, este acum disponibil in versiune tiparita, potrivit editurii americane Simon & Schuster, informeaza miercuri DPA. Inițial, discursul a fost pastrat sub forma unei înregistrari audio…

- George Papadopoulos, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, recunoaste ca a mintit agenti ai FBI-ului în cadrul anchetei priving ingerintele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, informeaza Reuters. Papadopoulos s-a alaturat campaniei presedintelui american în martie…

- Prezent la Timisoara pentru sustinerea candidatului PMP la alegerile locale partiale din comuna Checea, fostul presedinte al Romaniei a declarat ca pensia sa a crescut in ultimii trei ani cu aproximativ 300 de lei, urmand ca pensionarul Traian Basescu sa mai primeasca inca aproximativ 300 de lei la…

- Google pregateste o serie de modificari pentru imbunatatirea experientei de utilizare Android, vizand tema de interfata, organizarea meniurilor si permisiunile acordate aplicatiilor care ruleaza in fundal. Astfel, utilizatorii de Android 8.1 vor avea la dispozitie „automatic dark theme”, o tema de interfata…

- Principesa moștenitoare Margareta se declara mandra ca proiectul "Tinere Talente" este recunoscut drept cel mai bun program de arta și cultura din țara noastra, afirmand ca fundația care-i poarta numele le-a oferit burse, incurajare și promovare artiștilor aflați la inceput de drum. …

- Trei atentate sinucigașe comise de femei s-au soldat duminica seara cu 13 morți - in afara autoarelor - și cu 16 raniți in orașul Maiduguri din Nigeria, relateaza AFP. Toți cei 13 morți și șase dintre raniți au fost victimele primei femei, care a detonat centura exploziva pe care o purta in fața unui…

- Bixby a fost lansat alaturi de Galaxy S8 in primavara acestui an, insa debutul sau nu a fost unul foarte apreciat. Pe langa functionalitatea limitata, asistentul virtual de la Samsung a fost privat pentru aproape jumatate de an de control prin intermediul vocii si in continuare nu poate realiza la fel…

- Guvernul american era la curent cu masacrele comise de armata indoneziana in timpul epurarilor anticomuniste din 1965-66 in arhipelagul Asiei de Sud-Est, dezvaluie arhive declasificate din SUA, informeaza miercuri AFP. Cel puțin 50.000 de oameni au fost uciși în Indonezia…

- La ultima sedinta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Timiș a fost aprobata intrarea unor noi comune in randul asociatiei. Astefel de luna aceasta ADI Timis are trei noi membri. Este vorba despre comunele: Ghizela, Manastiur si Jamu Mare. In prezent pe lista asociatiei figureaza peste…