Augustin Zegrean, fostul preşedinte CCR: Guvernul cade doar prin moţiune de cenzură, nu prin vot de remaniere "Acum suntem in situația care este reglementata de articolul 85 din Constituție, aceea de remaniere guvernamentala pentru ca au plecat o parte din miniștrii de la ALDE. In situația aceasta, premierul este obligat sa ceara acordul Parlamentului. Guvernul nu cade prin aceasta solicitare de aprobare a remanierii. Guvernul poate pica doar in situația in care i se retrage increderea, iar increderea nu poate fi luata decat prin moțiune de cenzura. Doar atunci cade Guvernul. Daca primește aprobarea de la Parlament, se duce la președinte și semneaza decretele noilor miniștri care depun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

