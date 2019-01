Stiri pe aceeasi tema

- Soferii de automobile diesel incep sa regrete alegerea facuta, atunci cand vine frigul, pentru ca motoarele pe motorina sunt cele mai pretentioase la venirea iernii, iar acest lucru se manifesta in mai multe feluri, nu tocmai placute.

- In urma unor verificari efectuate de catre Corpul de control al Primariei Municipiului Craiova la spațiile transmise in concesiune medicilor de familie au fost constatate nereguli grave la modul de administrare a acestora. Conform contractului de concesiune dintre Primaria Craiova ...

- Numarul pacientilor cu arsuri grave care nu isi gasesc un loc in spitalele din Romania pentru a beneficia de tratament de specialitate creste de la o zi la alta. Potrivit Antena3.ro, un nou caz al unei persoane, care a suferit arsuri si nu are loc la o clinica din Capitala, s a inregistrat in ultimele…

- De cateva luni, Marinela Chelaru, in varsta de 59 de ani, trece prin momente critice, scrie evz.ro. Ea a vorbit despre perioada grea prin care a trecut in ultimul timp și a declarat ca s-a impacat cu gandul propriei morți. Citeste si SOC in LUMEA MONDENA. O cunoscuta VEDETA de la noi a suferit…

- Cornelia Catanga trece printr-o perioada foarte grea. Sora artistei este imobilizata la pat, iar medicii nu mai pot face nimic pentru ea. De altfel, vedeta sufera atat de mult, incat evita sa vorbeasca despre acest subiect. Din pacate pentru Cornelia Catanga, sora ei, mai in varsta decat ea, este suferinda…

- Andreea Marin a ajuns de urgența la spital și urmeaza sa fie operata! Vedeta a vorbit mai multe despre problemele de sanatate cu care se confrunta! Celebra Andreea Marin a avut parte de o vara agitata, dar pe langa numeroasele vacanțe și clipe frumoase, vedeta a trecut și prin momente mai puțin placute…

- Din probleme in probleme pentru Dinamo! Jaime Penedo (37 de ani) si Armando Cooper (30 de ani) au cerut, marti dimineata, rezilierea contractelor cu gruparea din Stefan cel Mare, invocand cele petrecute in timpul si la finalul meciului cu Concordia, 0-0 la Chiajna.

- Cezar Ouatu are cateva probleme legate de aspectul fizic si nu se teme sa fie sincer. Prezent in platoul emisiunii "Xtra Night Show", artistul a dezvaluit care este cauza kilogramelor pe care le-a luat in plus in ultimul timp si ce ar face pentru a scapa de probleme cu tenul.