- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Timisoara, ca pentru el este o mare suparare si dezamagire faptul ca Societatea Timisoara a decis sa-i acorde premiul "Speranta" unui "tortionar", el facand trimitere la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. …

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader si procurorul general Augustin Lazar s-au contrat, miercuri, la interviul pentru un nou mandat la conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), pe tema protocoalelor dintre Ministerul Public și SRI.Redam dialogul dintre ministrul…

- Procurorul general al Romaniei a sustinut declaratii de presa privind „clarificarea unor afirmatii lansate in spatiul public”, dupa ce a fost acuzat ca ar fi refuzat de doua ori eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip, potrivit Mediafax. Ieri, acesta a declarat ca nu are nicio emotie privind…

- ORA 14.00 - Procurorul general Augustin Lazar face declaratii în scandalul momentului. Lazar a respins, vineri, afirmatiile ca ar fi sanctionat disciplinar un detinut politic de la Penitenciarul Aiud si sustine ca este este victima unei campanii

- Miercuri, Augustin Lazar, caruia din ce in ce mai multe personalitați și politicieni ii cer sa-și retraga candidatura, va susține interviul in fața lui Tudorel Toader pentru un nou mandat. E prima data cand procurorul poate raspunde fața in fața acuzațiilor ca a refuzat sa-l elibereze pe I. Filip,…

- Vicepreședintele ALDE Steluța Cataniciu a solicitat joi, secției de procurori a CSM, intr-o scrisoare deschisa, sa verifice mapa profesional a procurorului general Augustin Lazar și sa lamureasca de urgența opinia publica in legatura cu suspiciunile privind faptul ca in anii '80 o comisie din penitenciarul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit pentru data de 19 martie 2019 un prim termen in dosarul prin care procurorul general Augustin Lazar a solicitat suspendarea procedurii de revocare din functie, initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- DIICOT critica dur Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei, afirmand ca „modificarile aduse contravin arhitecturii institutionale stabilite prin Constitutie si ar pune Ministerul Public in imposibilitatea de a-si realiza atributiile specifice”.