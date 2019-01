BestJobs: 1 din 5 romani se gandeste la o schimbare de cariera in 2019

Doi din cinci angajati romani se declara nemultumiti de situatia lor profesionala actuala si iau in calcul o schimbare de job in 2019, iar unul din cinci se gandeste chiar la o schimbare de cariera, considerand ca lucreaza in domeniul nepotrivit pentru... [citeste mai departe]