- Procurorul general Augustin Lazar a reacționat oficial, pe contul de Facebook al Ministerului Public, la acuzațiile potrivit carora ar fi facut poliție politica in perioada comunista și nu a eliberat din penitenciar un deținut politic. In mesaj, Lazar respinge acuzațiile de poliție politica, lansate…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, reactioneaza din nou la acuzatia ca a prezidat o comisie de liberare conditionata care l-a mentinut in spatele gratiilor pe disidentul anticomunist Iulian Filip.Lazar respinge acuzatiile de politie…

- Augustin Lazar face o serie de precizari referitoare la activitatea desfașurata in calitate de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia."Avand in vedere relatarile din mass-media referitoare la activitatea desfașurata de domnul Augustin Lazar in calitate de procuror membru…

- Augustin Lazar a anuntat luni ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, chiar daca Tudorel Toader a cerut revocarea lui.

- Procurorul general Augustin Lazar si-a exprimat marti ingrijorarea in legatura cu ordonanta de urgenta pe legile Justitiei, sustinand ca modificarile pot conduce la aparitia unui blocaj institutional al Ministerului Public. De asemenea, procurorul general spune ca o parte din prevederile…

- Și le blocheaza pe cele in care se vorbește despre extinderea anchetei Biroul de presa al Procurorului general al al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite, dupa aparitia informatiilor privind extinderea anchetei in cazul Kovesi si in ceea ce il priveste, pentru emiterea…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca si-a exercitat atributiile de comunicare publica conform dispozitiilor legale in vigoare, sustinand ca orice insinuari privind incalcari ale legii de catre Parchetul General sunt neavenite si urmaresc destabilizarea Ministerului Public. "Referitor…

- Avand in vedere informațiile false lansate de unele instituții mass-media, prin care se urmarește acreditarea in spațiul public a ideii existenței unei relații in afara cadrului instituțional intre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și președintele Romaniei,…