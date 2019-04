Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatorul mesaj al procurorului general: Resping categoric afirmațiile nefondate lansate in spațiul public, in cursul zilei de…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins, joi seara, acuzatiile sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice si elaborarea organigramei acestei sectii. Augustin Lazar respinge aceste acuzatii, printr-un mesaj publicat…

- Augustin Lazar a precizat, marți seara, ca modificarile anunțat de Tudorel Toader la legile justiției ar putea duce la un blocaj instituțional și reclama caracterul neconstituțional al unora dintre aceste prevederi. Procurorul general al Romaniei susține ca, prin aceste modificari, Ministerul Public…