- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca raportul Inspectiei Judiciare nu a identificat situatii de incompatibilitate in legatura cu cele doua dosare clasate in anul 2014 de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia care il vizau pe presedintele Klaus Iohannis. Parchetul General…

- Avand in vedere informațiile false lansate de unele instituții mass-media, prin care se urmarește acreditarea in spațiul public a ideii existenței unei relații in afara cadrului instituțional intre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și președintele Romaniei,…

- Un raport al Inspecției Judiciare efectuat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia arata ca doua dosare in care era vizat Klaus Iohannis au fost clasate in anul 2014, iar una dintre soluții a fost certificata de Augustin Lazar, la acel moment fiind procuror general al unitații de parchet,…

- Un raport al Inspectiei Judiciare efectuat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia arata ca doua dosare in care era vizat Klaus Iohannis au fost clasate in anul 2014, iar una dintre solutii a fost certificata de Augustin Lazar, la acel moment fiind procuror general al unitatii de parchet.

- Dosarele penale care l-au vizat pe Klaus Iohannis au revenit in actualizate dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la momentul in care a anuntat ca a cerut revocarea procurorului Augustin Lazar de la conducerea Ministerului Public, ca in dosarul de candidatura al acestuia aparea…

- Procurorul Cristian Lazar, cel care a semnat ordonanta de clasare in dosarul care il viza pe presedintele Klaus Iohannis, document care s-ar regasi in dosarul procurorului general Augustin Lazar, spune ca nu are nicio legatura de rudenie cu Augustin Lazar si ca ordonanta de clasare ar fi putut ajunge…

- Procurorul general si Parchetul din Alba Iulia demonteaza acuzatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader. În exclusivitate pentru Realitatea TV, Augustin Lazar a afirmat ca nu a instrumentat niciun dosar al presedintelui Klaus Iohannis.

- Ministrul Tudorel Toader a declarat miercuri, in declarația legata de evaluarea procurorului general Augustin Lazar, ca acesta a fost numit de președinte fara evaluare, la propunerea ministrului Raluca Pruna, dosarul de candidatura conținand insa o rezoluție de clasare a unui dosar penal care il…