- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca raportul Inspectiei Judiciare nu a identificat situatii de incompatibilitate in legatura cu cele doua dosare clasate in anul 2014 de Parchetul de pe langa Curtea...

- Procurorul general transmite, referitor la cele doua dosare de la Alba Iulia in care era vizat Iohannis si care au fost clasate, ca ambele au fost repartizate de Augustin Lazar conform specializarilor, neexistand situatii de incompatibilitate, iar solutiile date nu au fost infirmate ulterior.

- Un raport al Inspectiei Judiciare efectuat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia arata ca doua dosare in care era vizat Klaus Iohannis au fost clasate in anul 2014, iar una dintre solutii a fost certificata de Augustin Lazar, la acel moment fiind procuror general al unitatii de parchet.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca Sectia pentru anchetarea infractiunilor din justitie va prelua un volum de 1.400 de dosare cu magistrati, subliniind ca marti incepe activitatea acestei structuri din cadrul Parchetului General.

