- Operationalizarea Parchetului European reprezinta o etapa importanta in dezvoltarea cooperarii judiciare in materie penala a UE, a subliniat procurorul general Augustin Lazar, joi, la un eveniment organizat de Eurojust, cu prilejul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…

- Președintele Klaus Iohannis și procurorul general Augustin Lazar au fost surprinși in timp ce urmareau pe telefon rezultatul votului din Comisia LIBE din cadrul Parlamentului European. Imaginea ii surprinde pe cei doi oficiali in momentul in care afla ca Laura Codruta Kovesi a primit cele mai multe…

- Miniștrii de justiție din statele membre ale UE se vor reuni, vineri, la Palatul Parlamentului, in cadrul Consiliului JAI, pentru a discuta despre dezvoltarea cooperarii judiciare in materie civila și comerciala intre țarile europene, conform Mediafax.In contextul exercitarii Președinției…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca vineri, in cadrul reuniunii informale a Consiliului de Justitie si Afaceri Interne, vor fi discutate trei teme, intre acestea aflandu-se obtinerea probelor din spatiul cibernetic si viitorul cooperarii judiciare in materie penala. "Reuniunea…

- "Cred ca tocmai am bifat o premiera nationala: ANAF, firma de casa a PSD, mi-a facut plangere penala pentru ca prezint public informatii de interes general dar pe care ei le considera ca "nefiind destinate publicitații". E posibil sa fiu primul cetatean roman fara nicio functie publica, “posesor” de…

- Cel mai vechi monument istoric din Moldova va fi restaurat cu bani europeni. Este vorba despre situl arheologic de la Tirighina-Barbosi, care va fi pus in valoare in cadrul unui proiect de peste 15 milioane de lei, derulat de Primaria Galati. Primaria Galati a semnat un contract cu Ministerul…

- PSD afirma, vineri, intr-un comunicat de presa remis ȘTIRIPESURSE.RO, ca președintele Klaus Iohannis „a intrat intr-o complicitate de natura penala cu procurorul general al Romaniei”, iar prin refuzul de a emite decretul de revocare a lui Augustin Lazar, șeful statului „comite un act de trafic de influența”…