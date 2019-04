Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Daniel Morar renunta la premiul primit in 2011 de la GDS argumentand ca decizia de a acorda premiul GDS pe anul 2018 procurorului general Augustin Lazar l-a determinat sa reflecteze asupra semnificatiei acestui premiu. „Augustin Lazar nu a fost un tortionar, a fost pur si simplu un procuror…

- Tudorel Toader a recunoscut, voalat, ca i-a incheiat cariera lui Augustin Lazar, dupa ce l-a respins la concursul pentru al doilea mandat de procuror general al Romaniei. Ministerul Justiției a anunțat, dupa ce a audiat concurenții inscriși in cursa pentru șefia Ministerului Public, ca procedura…

- Ministrul Justiției a anunțat, la Parlament, ca decizia privind ocuparea funcției de procuror general al Romaniei este luata, urmand a fi anunțata in cursul acestei zile.Decizia e luata, am trecut azi etapa interviului si, precum spuneam, in cursul zilei vom comunica si concluzia comisiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca inainte sau dupa motiunea simpla din Senat la adresa sa va da un raspuns in legatura cu rezultatul interviurilor pentru functia de procuror general. ''Cel mai probabil, astazi vom comunica si un raspuns. In cursul zilei de azi, probabil…

- Augustin Lazar a anuntat luni ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, chiar daca Tudorel Toader a cerut revocarea lui.

- La cateva luni de cand a cerut revocarea lui Augustin Lazar din postura de procuror general, solicitare ce s-a lovit de opozitia presedintelui, s-a aflat ca ministrul Justitiei a dat startul procedurii menite sa duca la gasirea unui succesor al actualului sef de la Ministerul Public, caruia ii expira…

- Se ascut sabiile la varf. In plin an electoral lupta pentru supremația in stat se da, ca de obicei, in tranșeele din Justiție. Augustin Lazar este in continuare procuror general al Romaniei, insa la sfarșitul lunii aprilie ii expira mandatul, iar ministrul Justiției, Tudorel Toader a anunțat deja ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de numire a noului procuror general al Romaniei. "Voi merge la minister si voi declansa procedura de numire a noului procuror general. La finalul lunii aprilie ii expira mandatul (lui Augustin Lazar - n.r.) si…