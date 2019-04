Augustin Lazar a declarat marti ca nu isi va da demisia din functia de procuror general al Romaniei pentru ca nu este "in interesul societatii" si a afirmat ca marile dosare trebuie rezolvate si adevarul sa iasa la iveala.



Intrebat intr-o conferinta de presa daca va face un pas inapoi, Lazar a spus: "Credeti ca ar fi in interesul societatii? Care este rolul Ministerului Public si al procurorului general - nu este acela sa reprezinte interesele societatii? Eu ar trebui sa reprezint interesele politice ale celor care vor sa manevreze si sa exagereze in felul acesta? Nu ar fi in interesul…