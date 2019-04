Augustin Lazar a transmis joi un mesaj cu ocazia incheierii mandatului de procuror general al Romaniei, in care spune ca unul din obiectivele indeplinite in perioada in care a condus Ministerul Public a fost solutionarea dosarelor istorice, facand referire la dosarele "Mineriadei" si "Revolutiei". "Am avut onoarea si responsabilitatea ca, timp de trei ani, sa conduc Ministerul Public, detinand cea mai inalta functie pe care o poate atinge un procuror de cariera. La final de mandat, gandurile mele se indreapta, in primul rand, catre cetateni, pentru ca - in calitate de magistrat - m-am aflat in…