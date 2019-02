Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al PICCJ respinge acuzatiile nefondate ale lui Gheorghe Stan, procuror sef al S.I.I.J., conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice, in elaborarea organigramei sau in privinta modului de interpretare a principiilor care guverneaza activitatea Ministerului Public,…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins joi seara acuzatiile sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice si elaborarea organigramei acestei sectii. Procurorul-sef al Sectiei de investigare a infractiunilor…

- Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a declarat joi seara ca aceasta unitate a intampinat obstacole din partea procurorului general Augustin Lazar, astfel ca, pentru ''depasirea acestor piedici'', legiuitorul a trebuit sa intervina in mod exceptional…

- Gheorghe Stan, șeful Secției de anchetare a magistraților, a declarat joi ca inca de la momentul in care forul a devenit operațional a intampinat obstacole din partea procurorului general. In replica, Augustin Lazar arata ca nu s-a pus problema de piedici și respinge acuzațiile lui Stan, pe care…

- Joi, șeful Secției de Investigare a Magistraților, Gheorghe Stan a adus lamuriri referitoare la instituția pe care o conduce. Printre altele, acesta a declarat ca emiterea OUG 7 pe legile justiției a fost necesara pentru activitatea acestei sectii. De asemenea, acesta mai susține ca inca de la momentul…

- Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cea de-a doua cerere depusa de Laura Codruta Kovesi de recuzare a Adinei Florea, cea care se ocupa de dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat,…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni cererea depusa de Laura Codruta Kovesi privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie...

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni cererea depusa de Laura Codruta Kovesi privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie 2019, procurorul general al PICCJ a dispus respingerea cererii de recuzare formulata…