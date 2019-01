Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General transmite, printr-un comunicat de presa, ca adjunctii DNA au preluat conducerea institutiei, procurorul general al Romaniei considerand ca Anca Jurma si-a dus la indeplinire obiectivele asumate. Marius Iacob si Calin Nistor vor conduce institutia pana la numirea unui procuror sef…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie va mai ramane inca sase luni la Parchetul general;, in timp ce actualul procuror sef interimar, Anca Jurma, mai are de asteptat decizia din directia CSM-ului. Concret, in sedinta de joi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, il acuza pe procurorul general ca "minte ca sa iși scape pielea", dupa ce Augustin Lazar a afirmat ca protocoalele dintre Parchetul General si SRI au fost semnate in baza unei hotarari de guvern semnate de premierul Tariceanu."Constat ca Procurorul…

- Veniturile realizate de magistrații analizați, in ultimul an fiscal, nu prezinta o ierarhie fireasca din punct de vedere al funcțiilor deținute. Cei mai mulți bani, in anul fiscal 2017 – 2018, i-a incasat vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul Codruț Olaru. Acesta a primit…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca opinia critica a Comisiei de la Venetia pe tema modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala confirma ingrijorarile exprimate de Parchetul General. Lazar critica si prevederile legale cu privire la numirea si revocarea procurorilor de rang…

- Daca acum doua zile ministrul Tudorel Toader afirma ca Laura Codruta Kovesi va pleca de la Parchetul General inapoi la DIICOT Sibiu, in baza OUG 92/2018, Sectia pentru procurori a CSM a adoptat miercuri o hotarare prin care fosta sefa DNA ramane la PICCJ, alaturi de Augustin Lazar."2. Sectia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, conform agerpres.ro. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul…