- OUG care modifica Legile Justiției, adoptata de Guvern luni dimineața, a fost publicata in Monitorul Oficial, anunța stirileprotv.ro. Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, luni,...

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și procurorul general, Augustin Lazar, au avut, luni, un dialog dur pe tema criticilor publice aduse de acesta din urma la adresa modificarilor aduse legilor justiției și codurilor penale. In ședința Secției pentru procurori a CSM – care a audiat-o luni pe Adina…

- CSM urmeaza sa o audieze, pe 8 octombrie, pe Adina Florea pentru functia de procuror sef DNA. O audiere amanata pentru verificarea modului in care a aparut public protocolul din 2016. Adina Florea l-a acuzat direct pe Augustin Lazar de incompatibilitate si ca situatia “deschide cutia Pandorei”.

- Ancheta privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei dureaza pentru ca majoritatea documentelor care constituie probe la dosar sunt clasificate, a declarat, vineri dimineata, procurorul general Augustin Lazar. Intrebat de jurnalisti, la sosirea la CSM, de ce dureaza ancheta privind…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a avut, miercuri și joi, intalniri cu oficiali din Republica Moldova, printre care și reprezentanții Ambasadei Romaniei la Chișinau. Vizita de lucru are loc in perioada in activitatea lui Augustin Lazar este evaluata, la cererea ministrului Justiției."In…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat, pentru astazi la ora 18.00, o conferinta de presa in care ii va raspunde lui Augustin Lazar in scandalul protocoalelor incheiate cu SRI. Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, ieri, ca Toader stia din luna martie despre protocolul incheiat intre Ministerul…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca numarul mare de procurori si judecatori care au dosare la DNA se explica prin faptul ca diversi inculpati au depus plangere impotriva magistratilor iar in urma fiecarui denunt a fost necesara declansarea unei anchete. "Se face caz si se manipuleaza foarte…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a indemnat pe procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si pe ceilalti procurori cu experienta manageriala din cadrul Ministerului Public sa participe la selectia pentru conducerea DNA.