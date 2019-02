Stiri pe aceeasi tema

- Mutare bomba pregatita de procurorul general, Augustin Lazar, dupa anunțul facut, in urma cu puțin timp de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca Augustin Lazar va lua o decizie prin care nu va putea fi scos din joc pentru funcția de procur general, funcție pe…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre argumentele acestuia pentru sesizarea Curtii Constitutionale (CCR) in privinta revocarii procurorului general, Augustin Lazar.

- Augustin Lazar spune ca ministrul Justiției a lansat afirmații false cand a spus ca impiedica Secția de ancheta sa funcționeze și a precizat ca, deși Tudorel Toader a declarat ca vrea s-o transforme in Direcție, acest lucru nu se poate. Lazar spune ca Toader vrea sa scada increderea in procurorul…

- Dupa ce in cursul diminetii de joi Tudorel Toader a confirmat ceea ce precizase recent, si anume faptul ca va trimite presedintelui o solicitare oficiala de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar a ales sa dea publicitatii un punct de vedere. In care aminteste faptul ca solicitarea…

- Ministrul Justiției continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. El a afirmat ca in cursul zilei de azi va trimite solicitarea oficiala. „Spuneam…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anunțat ca pe 27 decembrie îi va trimite presedintelui Klaus Iohannis actele pentru revocarea procurorului-general Augustin Lazar si îi va retrimite actele si pentru cei 5 procurori respinsi, între care si

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, a explicat ca s-a referit la inculpații de competența Direcției Naționale Anticorupție atunci cand i-a numit pe parlamentarii din comisiile „inculpati de rang inalt”. Ministrul Justiției a cerut sancționarea procurorului general pe motiv ca ar fi incalcat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la CSM, intrebat fiind daca va cere sanctionarea procurorului general pentru folosirea sintagmei inculpati de rang inalt, ca inainte asteapta sa vada argumentele pro si contra."Ordinea de zi este a CSM, nu a dvs. Sa vedem inainte ce se…