- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, aduce la cunoștința publicului faptul ca iși va depune candidatura in cadrul procedurii declanșate de ministrul justiției pentru selectarea procurorului in vederea efectuarii propunerii de numire in…

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…

- Augustin Lazar, greu de demis. Înalta Curte de Casatie si Justitie dezbate miercuri ce instanta are competenta de a judeca dosarul în care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare din functie.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti,…

- Procurorul Ciprian Man, fostul șef al DNA Oradea, a fost audiat, joi, de catre procurorii secției de investigare a infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului General. Aceasta dupa ce judecatoarea Florica Roman de la Curtea de Apel Oradea i-a facut, in 2016, o plangere penala pentru…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului General au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de fostul presedinte Ion Iliescu, in dosarul "Revolutiei", informeaza vineri PICCJ. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Ady Ivascu)

- Fostul sef al ANAF Serban Pop va fi eliberat din inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus suspendarea executarii pedepsei in dosarul in care acesta a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, in dosarul in care a fost judecata pentru favorizarea faptuitorului si condamnata la patru ani de inchisoare. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu)