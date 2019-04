Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist in anii '80. In spațiul public au aparut și documente care ar arata cum procurorul, care conducea Comisia de eliberari condiționate, a stabilit ca disidentul Iulius Filip nu a dat dovezi temeinice de indreptare și ca a continuat acțiunile subversive impotriva oranduirii socialiste. Parchetul General a transmis un comunicat prin care se precizeaza ca rolul comisiei din care a facut parte Augustin Lazar nu era de a pune in libertate condamnati, acesta fiind atributul...