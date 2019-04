Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, astazi, la Timișoara, ca nu putea refuza prezența in comisia de liberari condiționate de la penitenciarul din Aiud și ca nu a cercetat, trimis in judecata sau condamnat niciun disident politic. Augustin Lazar a afirmat, astazi, la Timișoara,…

- Sectia Speciala de Investigare a Magistratilor anunta ca Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub invinuire pentru constituire de grup infracțional organizat in modalitatea coordonarii și complicitate la represiune nedreapta sub forma participației improprii, fiind vorba despre cinci persoane vatamate.…

- Un tribunal turc a admis actul de inculpare prin care parchetul cere condamnarea la inchisoare pe viata a lui Osman Kavala, om de afaceri si activist pentru drepturile omului, si a altor 15 persoane in legatura cu protestele din 2013 din zona parcului Gezi din Istanbul, transmite Reuters, citandu-l…

- Protestele magistratilor fata de Ordonanta 7, despre care spun ca le afecteaza independenta, nu scad in intensitate, ba din contra. Astazi, in zeci de orase, procurori si judecatori au intrerupt activitatea, pentru aproximativ o ora si au iesit in fata parchetelor sau instantelor. Au fost astfel de…

- Politistii au descins, miercuri dimineata, la locuintele unor familii de romi din Timisoara, suspectate ca se ocupa cu furtul din autoturisme de lux. Printre cei carora le-a fost sparta masina se numara si fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis Titu Bojin care in acel moment se afla la un…

- Mii de persoane au participat la protestele desfasurate duminica seara in marile orase din tara fata de OUG de modificare a legilor justitiei si de solidarizare cu actiunile de protest ale magistratilor. * SIBIU Peste 4.000 de manifestanti au protestat duminica seara, timp de…

- Peste 300 de aradeni participa, duminica seara, la un protest in centrul orasului, in Piata Revolutiei, actiunea avand ca scop sustinerea nemultumirilor magistratilor cu privire la modificarea cadrului legislativ din domeniul Justitiei prin ordonante de urgenta. Protestatarii au inceput…

- Procurorul-șef interimar al DNA, Calin Nistor, a prezentat vineri bilanțul activitații instituției pe 2018, in prezența ministrului Justiției Tudorel Toader, in timp ce parchete din țara anunța suspendarea activitații in semn de protest fața de modificarea legilor justiției,