Nivelul de eroare estimat in cadrul cheltuielilor pe 2018 a fost de 2,6% din total, mentinandu-se in limitele observate pentru cele doua exercitii anterioare (2,4 % in 2017 si de 3,1 % in 2016), potrivit documentului. Cheltuielile totale ale UE au fost de 156,7 miliarde de euro in 2018, in jur de 1% din venitul national brut pe bloc.

Erori au fost detectate in principal in domeniile de cheltuieli cu risc ridicat, cum ar fi dezvoltarea rurala si coeziunea, in cazul carora platile din bugetul UE sunt efectuate pentru a rambursa costuri suportate de beneficiari. Aceste domenii de cheltuieli…