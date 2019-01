Audit Renault. Carlos Ghosn, cercetat de Consiliul de Administraţie Consiliul de Administratie al Renault a anuntat joi ca nu s-a gasit niciun semn de frauda, in urma auditului in care a fost verificata compensatia acordata directorului general al companiei, Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare la Tokyo, transmit AFP si site-ul irishtimes.com. 'A fost analizata compensatia actualilor membri ai Comitetului executiv al grupului Renault pentru anii financiari 2017 si 2018 si s-a ajuns la concluzia ca ambele sunt in concordanta cu legislatia aplicabila si nu s-a gasit niciun semn de frauda', se arata intr-un comunicat al Renault. Directorii producatorului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

