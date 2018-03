Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, 20 martie, modificarile la cele trei legi din pachetul "legilor justitiei": legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Modificarea…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. UPDATE 11.09: Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind…

- Presedintii, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Sectia pentru judecatori a CSM dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, a decis marti Comisia speciala parlamentara pentru Legile Justitiei, care a corelat…

- Comisia speciala care modifica legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, astfel incat prevederea care il elimina pe presedintele Romaniei din numirea conducerii ICCJ a fost corelata cu legea 317/2004…

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri ca apreciaza decizia Guvernului de aprobare a memorandumului privind organizarea unui concurs de admitere in magistratura, exprimandu-si convingerea ca o abordare similara va fi aleasa si in cazul personalului auxiliar din sistemul judiciar.…

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- Peste 3.700 de articole de incaltaminte, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, in suma totala de 556.950 lei au fost ridicate de politistii de frontiera giurgiuveni de la un cetatean moldovean si doi cetateni romani care au incercat sa le introduca ilegal in…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Spania a serbat evenimentul printr-o greva generala "feminina"O greva generala a femeilor, un eveniment fara precedent in aceasta tara, a constat in organizarea unor pichete de greva in fata marilor magazine, perturbarea transporturilor si absenta prezentatoarelor vedeta din mass-media.…

- Saptamana Educatiei Juridice | Judecatori, procurori si avocati, cu legea in scoli Mai multi angajati din domeniul juridic, printre care judecatori, procurori si avocati, vor sustine in scoli, in perioada 5 - 9 martie, cursuri de educatie juridica pe teme de interes pentru elevi si profesori, precum…

- Regulile pentru firmele cu angajați care lucreaza de acasa. Societațile, care angajeaza, de exemplu, IT-iști, sau alți specialiști care lucreaza de la distanța, vor avea de respectat o serie de reguli privind activitatea de telemunca, un concept introdus printr-o noua lege adoptata miercuri de Parlament.…

- Probleme la zi: Decizia lui Tudorel Toader Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Ora 13.20- Radio România Actualitati - Buna ziua si bun gasit tuturor! Sunt Alexandra Andon. Dupa lunga expunere de ieri seara a ministrului justitiei, Tudorel Toader, intitulata "Raport de…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferente programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", pentru a contribui astfel la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat…

- Aproximativ 7.000 de bunuri susceptibile a fi contrafacute, descoperite la P.T.F. Giurgiu Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit aproximativ 7.000 articole textile si incalțaminte, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care trei cetateni, doi…

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale a Romaniei (CCR), astfel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera.

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale a Romaniei (CCR), astfel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera.

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- Legea antipropaganda, votata la 7 decembrie 2017 de Parlamentul de la Chișinau, a intrat oficial în vigoare. Aceasta înseamna ca emisiunile informativ-analitice și militare și politice, retransmise în Moldova din Rusia, trebuie eliminate din grila, scrie report.md Radiodifuzorii…

- Parlamentul a votat in lectura finala Legea cu privire la organizatiile de creditare nebancara. Capitalul social minim al organizatiei de creditare nebancara este stabilit in marime de 300 de mii de lei, transmite IPN.

- Senatul, in calitate de Camera decizionala, a adoptat proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures, la doar o zi dupa ce Curtea de Apel Targu-Mures a anulat definitiv decizia de infiintare a institutiei de catre Inspectoratul Judetean Mures.

- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 2001 care instituie o noua procedura…

- CHIȘINAU, 6 feb – Sputnik. Proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea consolidarii sistemului judecatoresc a fost discutat în cadrul întrevederii reprezentanților fracțiunilor parlamentare cu membrii delegației Comisiei de la Veneția. Delegația…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Pana la sedinta care e programata sa inceapa la ora 15:00, ministrii propusi sa faca…

- Legea anti-propaganda nu este una impotriva Rusiei, ci este pro-Moldova si vine sa secureze spatiul informational din tara noastra. Astfel premierul Pavel Filip a comentat declaratia Dumei Stat a Federatiei Ruse privind initiativa, aprobata de catre Parlamentul de la Chisinau.

- . Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza…

- Kanal D este postul de televiziune pe care Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat-o cu o amenda usturatoare. Televiziunea a fost amendata cu 200.000 de lei, joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 200.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.Televiziunea Kanal D a fost sanctionata la propunerea lui Radu Herjeu, in baza articolului 35,…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - Realitatea TV - amenda de 20.000 de lei pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului…

- ”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat Dragnea, intrebat daca nu se teme ca presedintele ar putea face desemnarea pentru noul premier de la alt partid.…

- Parlamentul bulgar a respins vineri dreptul de veto exprimat de presedintele republicii fata de legea anticoruptie recomandata de Comisia Europeana, fara a tine cont de observatiile formulate de seful statului, scrie AFP.

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. 'Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele poate sa…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat split TVA Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului privind introducerea sistemului plații defalcate a TVA obligatoriu de la 1 ianuarie a fost promulgata miercuri de președintele Klaus Iohannis. Parlamentul a modificat însa forma Guvernului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, a anuntat, miercuri, Administratia Prezidentiala, scrie News.ro ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Citește…

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, a facut declarații dupa ce Parlamentul a aprobat bugetul pe 2018. ”Este un buget care confirma continuarea programului nostru de guvernare în ceea ce privește masurile din domeniul social. A fost un vot destul de consistent, care arata…