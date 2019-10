Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Comisiei Europene prin care sunt monitorizate independența și eficacitatea sistemului judiciar, publicat recent, este cel mai dur raport de țara pe care Romania il primește de la aderarea sa in 2007. Daca in ultimii ani, faceam pași sa internalizam principiile mari care stau la baza unui sistem…

- Presedintele CJC, Marius Horia Tutuianu, sustine ca raportul Camerei de Conturi este, per total, unul cu mult mai bun fata de cele din anii anteriori. Mai mult, seful CJ a anuntat ca a contestat partial raportul Curtii de Conturi de anul acesta, mai exact, o interpretare a institutiei de control potrivit…

- Situații halucinante descoperite de auditorii Curții de Conturi care au verificat modul in care sunt exploatate cele doua vile proprietate ale Primariei Timișoara din localitatea Poiana Marului din județul Caraș Severin – vila Bistra și vila Bertha. Vila Bistra are o suprafața construita desfașurata…

- Curtea de Conturi a Romaniei lanseaza oficial adresa de e-mail [email protected], un instrument de comunicare dedicat dialogului cu cetațenii și cu societatea civila in vederea propunerii unor teme care ar putea fi incluse in Programul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020, ...

- Aknin, detinut de un an in Israel, "a fost extradat azi (miercuri) din Israel in Franta, dupa ce guvernul francez a cerut extradarea lui pentru a fi judecat in doua dosare", a anuntat Ministerul israelian al Justitiei intr-un comunicat.Impreuna cu franco-israelian Stephane Alzraa, Mickael…

- Primarul George Scripcaru a anunțat ca operatorii de salubrizare vor fi obligați sa colecteze selectiv deșeurile menajere din municipiul Brașov. In regulamentul de salubrizare se precizeaza obligațiile și amenzile atat pentru operatori, cat și pentru persoane fizice sau juridice. Acest regulament face…

- Sedinta plenara din 15.08.2019 (Ora 11:00) Subjects Subject P.L. Video, Audio, Text 1. 83 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.103, 104, 123, ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 – art.93, 94, 97'2) 2. 155 Proiectul…

- Miniștrii se intalnesc intr-o noua ședința de Guvern. Pe ordinea de zi sunt 8 subiecte printre care și apobarea Avizului la pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii.