- Coalitia pentru Libertatea Comertului si a Comunicarii (CLCC) considera ca initiativa de hiper-reglementare in domeniul tutunului promovata de cativa membri ai Parlamentului loveste un intreg sector economic si 4 milioane de romani, avand un singur castigator – paternalismul. Propunerea este inaintata…

- Comisia Europeana este ingrijorata cu privire la evolutia economica a Romaniei si au fost situatii cand autoritatile de la Bucuresti nu au respectat prevederi legislative din propria tara, considera Isabel Grilo, director al Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Fiscale din cadrul Comisiei…

- Premierul albanez Edi Rama a facut apel marți Uniunii Europene sa își respecte promisiunea privind începerea discuțiilor privind aderarea Albaniei la Blocul comunitar, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax. Afirmațiile au fost facute în contextul în care…

- Comisarul european Corina Crețu aproba un ajutor financiar de peste 8 milioane de euro pentru regiunea de Nord-Est a Romaniei prin Fondul de solidaritate al UE La Sibiu, ne-am angajat sa ramanem uniți la bine și la greu, sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile și sa fim mereu unii alaturi…

- Directorul general al Bancii Mondiale, bulgaroaica Kristalina Georgieva, ar putea sa fie urmatorul presedintele Comisiei Europene, au declarat pentru Bloomberg surse. Liderii UE au negociat in timpul summitului de la Sibiu funcțiile de top din institutiile comunitare care devine vacanta in urmatoarele…

- Bruxelles, 30 apr /Agerpres/- Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa isi poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura si multipolara, se arata…

- Organizatorii mizeaza pe prezența a peste 500 de participanți, atat din randul specialiștilor din domeniul medical cat și din cel al specialiștilor IT. O noua premiera internaționala in ceea ce privește manifestarile științifice din domeniul medical dar și din domeniul IT va avea loc in Romania in…

