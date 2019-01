Astazi se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pas pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce Adunarile Elective din Moldova si Muntenia si-au ales acelasi domnitor. In toata tara au loc, astazi, evenimente care marcheaza Unirea Principatelor. Centrul manifestarilor este, insa, la Iasi. Acestea au inceput la ora 9:30, in Piata Unirii, cu un spectacol folcloric, dupa cum relateaza reporterul nostru, Constantin Mihai: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/24-ian-ora-7-Constantin-Mihai.mp3…