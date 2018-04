Stiri pe aceeasi tema

- Ziua NATO in Romania se marcheaza, incepand din 2005, in prima duminica a lunii aprilie, in baza unei propuneri legislative. In 2018, Ziua NATO in Romania este sarbatorita duminica, 1 aprilie. Astfel, cu aceasta ocazie in toate cazarmile din garnizoana Focsani, s-au desfasurat ceremonii militare, in…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, recomanda managerilor din retail sa acorde o atentie cat mai mare proiectarii, instalarii și modului in care sunt exploatate sistemele audio din magazine. Plecand de la un studiu științific…

- Problema fetelor minore care au devenit mame este un fenomen ingrijorator in ciuda eforturilor guvernamentale din ultima perioada. Din nefericire, nu prea sunt statistici oficiale conforme cu realitatea dar, este clar ca in ultimii ani numarul minorelor care au devenit mame, unele chiar la 11, 12 sau…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificare este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Reprosuri dure din directia Sorinei Matei de lipsa de reactie a tarii noastre in scandalul Facebook- Cambridge Analytica. Jurnalistul sustine ca in timp ce marile tari au inteles efectele produse si cer masuri sau impun anchete, in Romania "e liniste adanca". Ea sustine ca in tara noastra, cei indreptatiti…

- In Piata Unirii din Iasi, aproximativ trei sute de studenti basarabeni, aflati la studii in Romania, s-au prins, astazi, simbolic intr-o hora a unirii. Presedintele Asociatiei Tinerilor Romani din Afara Granitelor tarii, Cristian Murafa, a precizat ca pentru studentii basarabeni aniversarea Centenarului…

- Evenimentele de acum un secol, cand a avut loc Unirea Basarabiei cu Romania, au fost marcate astazi si prin semnarea unor acorduri de cooperare cu raioane si municipii din Republica Moldova. La Iasi s-au semnat, astazi, documentele de infratire cu zece raioane din Republica Moldova. In prezent, judetul…

- Implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, celebrata astazi, 27 martie, va fi marcata la Sfantu Gheorghe printr-un ceremonial militar și religios. Unirea Basarabiei cu Romania a fost hotarata la 27 martie 1918, de Sfatul Tarii de la Chisinau. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat…

- O manifestatie dedicata Unirii Basarabiei cu Romania, in urma cu 100 de ani, pe 27 martie 1918, a fost convocata duminica la Chisinau. Demonstratia, la care si-au anuntat participarea cele peste 130 de primarii semnatare ale declaratiei de ReUnire, principalele ...

- La Mioveni se va juca meciul din Turneul de Elita de calificare la Europeanul din 2018 dintre Ucraina si Serbia. Aceasta decizie a fost luata tocmai pentru a proteja calitatea gazonului de la Ploiesti in vederea meciului dintre Romania si Suedia. Oficialitatile din Mioveni s-au grabit sa trimita…

- Ziua Mondiala a Sindromului Down este marcata astazi si la Iasi, județul cu cele mai multe persoane cu aceasta maladie din Romania, peste 280. In cadrul Centrului Regional de Reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilitați Iasi, beneficiaza de terapie 70 de copii cu diverse afectiuni. Raluca Diaconiuc…

- Romania nu are niciun centru de solutionare alternativa a litigiilor notificat la Comisia Europeana, pentru ca Ministerul Economiei si, anterior, cel al Energiei, nu au notificat existenta acestora, a declarat pentru AGERPRES Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al Centrului de Solutionare…

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Dej organizeaza o conferința cu titlul “Femeile, Marele Razboi și Unirea Transilvaniei cu Romania”. Evenimentul va avea loc vineri, 23 martie, cu incepere de la ora 16:30, in Sala Mare a Primariei Municipiului Dej. Conferința va fi susținuta de catre: prof.…

- Prin investiția intr-o noua fabrica, Sennheiser intenționeaza sa iși intareasca poziția pe piața Europeana de produse electronice. “De mai mulți ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari creșteri. Cu noua fabrica din Romania, avem o a treia baza de producție…

- Prin investiția intr-o noua fabrica, Sennheiser intenționeaza sa iși intareasca poziția pe piața Europeana de produse electronice. “De mai mulți ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari creșteri. Cu noua fabrica din Romania, avem o a treia baza de producție…

- Astazi, la Iași, incepe cea de-a doua campanie media referitoare la introducerea normativelor de eficiența energetica in Romania. Evenimentele se vor desfașura sub titlul „Eficiența energetica pentru rezultate care conteaza”. Obiectivul este acela de a influența pozitiv atitudinea și comportamentul…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o…

- Bosch organizeaza, in luna martie, doua evenimente pentru angajari la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta si confort. 2 …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a anuntat oficial ca bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizarea lucrarilor pe DN 18 Baia Sprie-Sighet, respectiv DN 18 Moisei – Borsa Sesuri. In toate aceste cazuri, sustine CNAIR, s-a solicitat suplimentarea…

- Partidul Social Democrat are o strategie pentru alegerile prezidentiale din 2019, dar inca nu si-a stabilit candidatul, a anuntat, luni seara, presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca numele candidatului social-democrat pentru Cotroceni nu va fi…

- Soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Si asta...din greșeala. Totul a pornit cand Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au vrut sa verifice o stire gasita pe internet, potrivit careia o femeie din Maramureș se plange…

- Sarbatorita din 1998, cand a avut loc, in premiera, o reuniune la nivel international a expertilor in scopul abordarii crizei energetice și soluțiilor posibile, 5 martie (Ziua Mondiala a Eficientei Energetice) reprezinta șansa de a reflecta asupra practicilor care vizeaza o utilizare durabila și raționala…

- Romania imported up to a third of its daily consumption of natural gas these days, in order to be able to deal with the frosty period, with these being the highest daily imports of the past five years, according to sources from the energy sector. The daily consumption of gas accounted for some…

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- Un barbat care a plecat din Romania in urma cu 25 de ani s-a intors prima data in țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Gazeta Romaneasca. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, județul Vaslui, a locuit…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat beneficiarii celei de-a treia ediții a programului Permis pentru viitor. Astfel, in cadrul acestei ediții, vor fi acoperite costurile pe care le implica obținerea permisului de conducere (cursurile școlii de șoferi și taxele adiacente) pentru 40 de…

- Consilierii județeni vor marca cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in Republica Moldova. Astazi au aprobat un proiect de hotarare ce se refera la o vizita pe care o delegație a Consiliului Județean o va efectua luna viitoare in Raionul Soroca. De data aceasta, invitația a venit de la moldoveni…

- Ilie Dumitrescu si Gabi Balint nu l-au menajat pe antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, dupa dezastrul din partida cu Lazio, din Liga Europa. Italienii au castigat cu 5-1 si s-au calificat in optimile competitiei. In tur, echipa lui Gigi Becali castigase cu 1-0. "Dupa ce nu iti…

- Romania a exportat, in primele 11 luni din 2017, produse chimice organice in suma de 133,4 milioane de euro, o valoare cu 14,1% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong. Conform comunicatului de presa, ialogul celor doi oficiali a fost unul constructiv și calduros, ambii salutand dinamica relațiilor bilaterale desfașurate…

- O colaborare politica si economica mai stransa cu Romania. E dorinta pe care si-au pus-o reprezentantii comunitatii chineze odata cu intrarea in noul an chinezesc: Anul cainelui de pamant.

- De la zi la zi, tot mai multe localitați se alatura sa semneze Declarația simbol de Unire cu Romania. De aceasta data, Comuna Gratiești a declarat „Unirea simbolica, de acum și pentru totdeauna".

- Stare de urgența in Maldive. MAE a emis atenționare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa plece in Maldive ca din cauza crizei polticice, autoritațile locale au declarat stare de urgența pentru 15 zile. Decizia are ca efecte limitarea…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Actori ai Teatrului de Stat Constanța au participat, astazi, la un eveniment inedit organizat de Centrul Cultural „Teodor T. Burada”, dedicat Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, in colaborare cu filiala județeana a Asociației Nevazatorilor din Romania. Nevazatorii au citit poezii și, alaturi…

- Cristea Opria, agentul lui Gabriel Torje, a anuntat ca mijlocasul dreapta nu e atat de aproape de Dinamo pe cat se parea. Impresarul a lansat, luni seara, o ipoteza foarte, foarte interesanta: vrea sa-l duca pe fostul international la ACS Poli Timisoara, in orasul in care a inceput fotbalul!…

- La invitatia Justice Resource Center, in perioada 21-27 ianuarie 2018 o echipa din 8 elevi ai Colegiului National Pedagogic ”Carol I”, sub indrumarea de specialitate a avocatei Brindusa Popescu, a participat la concursul International Moot Court organizat la Haga-Olanda. Competitia, desfasurata…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza joi, 1 februarie 2018, un eveniment inedit dedicat Zilei Internationale a Cititului Impreuna.Actiunea care se va desfasura in colaborare cu Asociatia Nevazatorilor din Romania ndash; filiala judeteana Constanta si cu sprijinul Teatrului…

- Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai periculoase din Romania. O arata statisticile de la nivelul Politiei Romane. Anul trecut, in judetul Suceava au murit in accidente rutiere 104 persoane, doar cu una in minus fata de anul 2016. La nivel national, judetul Suceava ocupa ...

- Ambrus Attila, poreclit „Whisky Man”, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- Iulia, fosta sotie a lui Mihai Albu, a anuntat ca relatia dintre ea si actualul ei iubit va trece la un alt nivel, sugerand ca se pregatesc de nunta. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a vorbit cu fostul sot al fashion-editorului si a aflat ce parere are acesta despre casatoria mamei fiicei lui.

- Spadasinele Romaniei au etapa de Cupa Mondiala in Cuba. Au mers la plaja in plina iarna la noi. La jumatatea acestei saptamani, componentele lotului de spada a Romaniei, in frunte cu Ana Maria Popescu, si-au facut bagajele si au purces la un drum lung. Fetele noastre au ajuns tocmai in Cuba, petru a…

- Un fenomen extrem de ingrijorator și care pare de nestavilit, in pofida tuturor incercarilor și campaniilor derulate de autoritați: in anul 2017, in Vrancea, peste 300 de copile, unele avand doar 12-13 ani, au lasat jocul cu papușile din plastic ca sa se ocupe de propriile papuși vii. Au devenit mame…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit. La Timisoara, incepand de vineri, temperaturile nu vor trece de…

- Nici anul 2018 nu va fi lipsit de fenomene meteorologice extreme. Frecventa acestora a crescut si in Romania, in ultimii ani, mai ales din cauza incalzirii globale. Furtuni deosebit de puternice, cum a fost cea din Alba, in 17 septembrie, sunt posibile si in acest an. Reamintim ca la data respectiva,…