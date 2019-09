Stiri pe aceeasi tema

- Cazanul cu țuica a explodat intr-o localitate din Vaslui, iar un barbat de 70 de ani a fost ranit grav și a ajuns la spital. Barbatul din localitatea Stanilești a fost preluat, miercuri dupa amiaza, și a ajuns la spitalul din Huși. In ajutorul sau au ajuns o ambulanța și un echipaj de pompieri, relateaza…

- NECAZ… Un barbat in varsta de 70 de ani, din Stanilești, a ajuns astazi in stare grava la Spitalul din Huși, dupa ce i-a explodat cazanul la care facea rachiu. S-a sunat imediat la 112, iar la fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj de prim-ajutor al Secției de Pompieri Huși și o [...]

- Primarul comunei Corni, din judetul Botosani, este in stare critica, la spital, cu arsuri pe 90- din suprafata corpului, dupa ce cazanul de tuica din curtea casei a explodat si l-a stropit cu lichid fierbinte. Medicii cauta solutii pentru transferul barbatului intr-un centru de mari arsi. Primarul comunei…

- Un primar din Botosani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce cazanul cu tuica i-a explodat in fata, in propria lui curte. Acesta a fost dus pe mainile medicilor cu arsuri grave, pe mai bine de jumatate din suprafata corpului.

- Omul se apucase sa-si faca stocul de spirtoase din timp, insa o manevra gresita la productie i-a dat peste cap toate planurile si l-a bagat in spital, viata depinzandu-i acum de priceperea medicilor. “Din cate am inteles, ar fi vorba despre un cazan de facut tuica. El a fost adus la Compartimentul de…

- GRAV… Un barbat in varsta de 62 de ani, din localitatea Padureni, a ajuns la Spitalul municipal Husi, intr-o stare foarte grava, cu arsuri pe 65% din suprafata corpului, dupa ce i-a explodat in fata un vas, in care se aflau lichide fierbinti. “Din cate am inteles, ar fi vorba despre un cazan de facut…

