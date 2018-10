"Nu vreau sa vorbesc despre impactul Inteligenței Artificiale, care probabil ca in 10 ani va incheia meserii intregi: contabilul, programatorul..o gramada de meserii o sa se duca. India are deja un plan de tranziție de la outsourcingul de programare, adica ce facem și noi in programare, catre Inteligența Artificiala. Forța de munca umana va disparea complet in 50 de ani in toate domeniile care presupun activitați repetitive și bazate pe reguli", a declarat marți Varujan Pambuccian, membru in Comisia IT din Camera Deputaților. Acesta i-a sfatuit pe furnizorii mici de internet și cablu TV sa vada…