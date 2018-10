(AUDIO)Supus riscului producerii unui cutremur, Iasul ar putea fi gazda urmatorului exercitiu de tip Seism 2018, a spus seful DSU, Raed Arafat

Stiri pe aceeasi tema

- Iașul este supus riscului producerii unui cutremur, la fel ca Bucureștiul sau Chișinaul. Primarul Mihai Chirica a declarat, in emisiunea Imperativ, la Radio Iași, ca au fost inventariate 260 de cladiri aflate in diverse stari de degradare și cu diverse niveluri de risc. El a adaugat ca autoritațile…

- Bucurestiul a fost ales sa fie scena unui exercitiu international de interventie dupa un cutremur catastrofic pentru ca specialistii in domeniui considera ca ne aflam intr-o zona seismologica atipica. Chiar Charles Richter, binecunoscutul geofizician american, a subliniat, cu zeci de ani in urma, dupa…

- Viorica Dancila a urmarit de pe teren cum anume se desfasoara interventiile in cadrul simularii interventiei in cazul unui cutremur puternic ce s-ar fi putut produce in Vrancea, zona cunoscuta drept cel mai activa din punct de vedere seismic din Romania. Concret, sefa Guvernului a mers, sambata, la…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, susține ca populația nu trebuie sa se panicheze, avand in vedere exercițiul privind intervenția la un cutremur major, menționand ca un exercițiu nu inseamna ca se va inregistra curand un seism. "Nu avem informatii cand apare un cutremur. Rugamintea (...)…

- Portalul de avertizare in situatii de urgenta ro-alert.ro a fost lansat oficial, sambata. Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat ca scopul acestuia e avertizarea populatiei cu privire la fenomene meteo extreme, inundatii sau chiar un atac terorist, prin telefonul mobil. Luni incepe testarea nationala.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta regreta ca atatia oameni au fost afectati de interventiile jandarmilor si spune ca asteapta, ca toata lumea, rezultatele anchetei. Raed Arafat: Cred ca este foarte normal ca intr-o societate orice grup de oameni sa poata sa-si exprime parerea. Modalitatea…

- Bucurestiul are aproape 4.000 in pericol de prabusire in cazul unui seism mare, și nu doar 1.600 de imobile cu risc seismic I asa cum reiese din Lista imobilelor expertizate a Primariei Capitalei, a aratat o analiza efectuata de ARCEN.