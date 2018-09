AUDIO SOC Badalau cere ”omerta” la DNA! O inregistrare pur si simplu halucinanta intrata in posesia noastra arata cata importanta dau unii ”baroni” democratiei interne din partid, dar mai ales care este principalul lor criteriu atunci cand fac un lobby de-a dreptul desantat pentru sustinerea cate unui demnitar numit politic. Nu competenta profesionala, nici macar activitatea din partid, ci doar sa le […] AUDIO SOC Badalau cere ”omerta” la DNA! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz desprins parca dintr-un film de comedie a ajuns in cursul acestei zile in atentia politistilor de la Sectia 2 din Capitala. Laolalta cu o suma importanta de bani, nu mai putin de 33.780 euro, predata oamenilor legii de catre managerul unui supermarket din oras. Punand cap la cap informatiile…

- Rand pe rand, liderii PSD din tara se pozitioneaza fata de scrisoarea asumata public, miercuri, de vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu. La fel a facut si liderul PSD Giurgiu, fost numar 2 in partid inainte ca functia de presedinte executiv sa ii revina Vioricai Dancila,…

- In urma cu cateva minte, Liviu Dragnea a facut cateva scurte precizari dupa aparitia in spatiul public a scrisorii semnate de Firea, Stanescu si Tutuianu. Chiar daca sustine ca nu a citit in intregime “epistola” asumata public de catre vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu,…

- Unul dintre vicepresedintii PSD-ului al carui nume apare in dreptul semnatarilor arhidiscutatei scrisori prin care i se cere demisia lui Dragnea din a treia functie in stat, dar si din postura de lider al formatiunii social-democrate sustine ca acesti trei sustinatori ai demersului sunt “reprezentanti…

- Fostul numar 2 in cadrul PSD, prezent la randul sau pe litoral, sambata, pentru a participa la sedinta conducerii social-democratilor, lasa sa se inteleaga ca sefa Executivului ar trebui sa aiba o atitudine mai categorica pentru a se impune mai clar in randul echipei guvernamentale – in randul careia…

- Stiti vorba aia a baietilor de oras: “N-ai loc de ala sa iei un pumn”. Asa si cu Ludovic Orban. N-ai loc de el sa depui o plangere. Le depune el pe toate. Sa nu va mire daca, intr-o zi, o sa faca plangere impotriva lui. Asa intelege seful principalului partid din Opozitie, altfel, partid […] Cum face…

- Deunazi, la scurta vreme dupa revocare, Laura Codruta Kovesi anunta ca va parasi DNA-ul, dar ca va ramane procuror. Nici bine nu apucase sa se raspandeasca informatia, ca marti s-a aflat ca dinspre tabara userista s-ar fi si transmis deja o invitatie catre Kovesi, de a se alatura USR. “Dna Kovesi a…

- Primaria municipiului Iasi va depune un proiect de aproape 5 milioane de euro prin intermediul caruia se doreste incurajarea transportului public ecologic. Vor fi achizitionate o mie de biciclete dintre care aproape 40 vor fi electric. De asemenea, vor fi amenajate 62 de puncte de inchiriere in municipiu.…